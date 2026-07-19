La reflexión de Frida Kahlo, pintora mexicana, sobre el amor: «Mereces un amor que te apoye en tus ridículos, que te acompañe en tu vuelo, que no le asuste caer»

Cuando se habla de amor, no siempre se trata de grandes gestos ni de promesas imposibles. A veces el amor tiene más que ver con encontrar a alguien que escuche, que acompañe y que permita ser libre sin miedo. La pintora mexicana Frida Kahlo dejó varias reflexiones sobre ese sentimiento, marcado en su caso por una vida intensa, atravesada por el dolor, la creación artística y una forma muy personal de entender las emociones.

Su manera de mirar el amor sigue despertando interés porque no lo presentaba como una dependencia, sino como una compañía capaz de respetar la identidad de cada persona. Amar, desde esa perspectiva, no significa borrar al otro ni imponerle un camino, sino estar presente mientras esa persona avanza, se equivoca, sueña o se reconstruye. Esa idea conecta con una necesidad que muchas veces sólo se comprende con el paso del tiempo: la de tener cerca a alguien que no limite, sino que sostenga.

Frida Kahlo lo expresó a través de frases que han trascendido fronteras y que siguen siendo citadas por quienes buscan una forma más libre y honesta de entender las relaciones. Su vida estuvo marcada por el accidente que sufrió en su juventud, por los dolores físicos que arrastró durante años y por una biografía sentimental compleja. Todo ello influyó en su obra y también en su forma de hablar del amor, del deseo, de la soledad y de la identidad.

En sus palabras aparece con frecuencia la necesidad de ser querido sin disfraces. No se trata de un amor idealizado, sino de uno capaz de aceptar las contradicciones, las heridas y las rarezas de cada persona. De ahí que algunas de sus frases más recordadas sigan teniendo fuerza, especialmente aquellas en las que reivindica la libertad, la honestidad y la importancia de no renunciar a uno mismo.

Estas son algunas de las frases más conocidas atribuidas a Frida Kahlo:

«Tú mereces lo mejor de lo mejor, porque tú eres una de esas pocas personas que, en este mísero mundo, siguen siendo honestas consigo mismas, y esa es la única cosa que realmente cuenta».

«Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a través de mis ojos. Sólo entonces te darás cuenta de lo especial que eres para mí».

«La parte más importante del cuerpo es el cerebro. De mi rostro me gustan mis cejas y mis ojos. Aparte de eso no me gusta nada más. Mi cabeza es demasiado pequeña. Mis pechos y mis genitales son corrientes. Del sexo opuesto, tengo el bigote y el rostro en general».

«Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?».

«Solía creer que era la persona más extraña del mundo, pero luego pensé que, entre tanta gente en el mundo, debe haber alguien que se sienta como yo, estrafalaria y defectuosa. Me imagino que ella está ahí fuera pensando también en mí. Bueno, espero que si lees esto sepas que sí, que es verdad, estoy aquí y soy tan extraña como tú».

«Te mereces un amante que te quiera despeinada, con todo y todas las razones que te hacen despertarte deprisa y los demonios que no te dejan dormir».

«Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye y no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, tanto interés, que el problema es sólo saberla vivir. Que cada uno lo resuelva como pueda».

«Dolor, placer y muerte no son más que el proceso de la existencia. La lucha revolucionaria en este proceso es una puerta abierta a la inteligencia».

«Ya ve que ni poseo la lengua de Cervantes, ni la aptitud ni genio poético o descriptivo, pero usted es un hacha para entender mi lenguaje relajiento».

«Siento que desde nuestro lugar de origen hemos estado juntos, que somos de la misma materia, de las mismas ondas, que llevamos dentro el mismo sentido».

Todas ellas muestran una misma idea de fondo: el amor no debería impedir volar. Al contrario, debería ser ese lugar desde el que una persona se siente escuchada, acompañada y libre para ser quien es.