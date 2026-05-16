¿Qué significa el cuadro ‘El Sueño (La cama)’ de Frida Kahlo, que se vende por 46,5 millones de euros?

El autorretrato surrealista «El Sueño (La cama)», de la pintora mexicana Frida Kahlo, se ha convertido en la obra más cara realizada por una mujer tras ser subastada por 54,7 millones de dólares en la casa Sotheby’s de Nueva York. Con este hito, Kahlo supera a la artista estadounidense Georgia O’Keeffe, cuyo cuadro «Jimson Weed/White Flower No 1» mantenía hasta ahora el récord de la pintura más cara creada por una mujer. Esta obra fue vendida en 2014 por 44,4 millones de dólares. La puja se llevó a cabo en el edificio The Breuer, en pleno corazón de Nueva York, sede de Sotheby’s. El comprador fue un cliente que participó en la subasta a través de Anna Di Stasi, responsable del departamento de Arte Latinoamericano de la casa de subastas.

La obra, que podría alcanzar entre 40 y 60 millones de dólares, ya había sido vendida anteriormente en Sotheby’s en 1980, aunque entonces por apenas 51.000 dólares. La tercera obra más cara realizada por una mujer también pertenece a Frida Kahlo. Se trata de su pintura «Diego y yo», que alcanzó los 34,9 millones de dólares en una subasta celebrada en 2021. En el ranking le sigue «Untitled», de la artista estadounidense Joan Mitchell, una de las creadoras más valoradas dentro del mercado del arte contemporáneo y abstracto. Por su parte, la artista viva con el mayor precio de venta registrado hasta ahora es la sudafricana Marlene Dumas, gracias a su obra «Miss January», vendida por 13,6 millones de dólares este año.

‘El Sueño (La cama)’ de Frida Kahlo

El «El sueño (La cama)» es un cuadro de Frida Kahlo realizado en 1940. Considerada una de sus obras más representativas en la exploración del dolor físico, la identidad y la muerte, destaca por su fuerte carga simbólica y por la presencia de elementos autobiográficos. La obra muestra a Kahlo recostada en una cama de estilo colonial que parece suspendida en un cielo nublado.

La artista está cubierta con una manta dorada y rodeada de enredaderas frondosas que envuelven la escena. Sobre la cama, en la parte superior del dosel, aparece una figura esquelética con el cuerpo atravesado por dinamita, en aparente estado de reposo pero con una presencia inquietante, como si pudiera activarse en cualquier momento. Este esqueleto, de apariencia casi de papel, evoca las figuras tradicionales de las festividades mexicanas.

Se interpreta como una reflexión sobre la dualidad entre vida y muerte. El cuerpo inmóvil de Kahlo contrasta con el esqueleto ornamentado, que introduce un tono simbólico ligado al humor negro y a la tradición mexicana del Día de Muertos. Las enredaderas pueden representar la continuidad de la vida y su capacidad de persistir, mientras que la cama funciona como espacio ambiguo: refugio, prisión y también lugar de creación.

Mientras, el esqueleto con dinamita sugiere la fragilidad de la existencia y el temor a una muerte repentina. Lejos de ser una figura exclusivamente aterradora, aparece como un elemento cercano, en línea con la visión mexicana de la muerte como parte natural de la vida

Contexto histórico-biográfico

La creación de «El sueño (La cama)» coincide con una etapa especialmente compleja en la vida de Frida Kahlo, caracterizada por problemas de salud derivados del accidente que sufrió en 1925 y por el que tuvo que someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas. La cama se convirtió en un elemento central en su existencia, al pasar largos periodos de convalecencia y también como espacio creativo.

El año 1940 estuvo además marcado por acontecimientos personales relevantes, como el asesinato de León Trotsky, antiguo amante de la artista. También coincide con su reconciliación con Diego Rivera, con quien volvió a casarse. Frida Kahlo falleció en 1954 y es considerada una de las grandes pintoras mexicanas del siglo XX, reconocida especialmente por sus autorretratos y obras de fuerte contenido biográfico.