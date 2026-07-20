Mundial 2026

Las mejores fotos de la celebración de la victoria del Mundial de España

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España levantando la copa del Mundial. (Efe)

Que sí, que somos campeones del mundo otra vez. Ferran Torres adelantó a España en el minuto 106 de la prórroga contra Argentina en la final del Mundial 2026 en el MetLife. Un gol para la historia de nuestro país y que se une al tanto de Andrés Iniesta en el año 2010. Alegría y muchas lágrimas envuelven a los jugadores de la Selección tras imponerse a Argentina.

España ha necesitado tres goles para ganar a Argentina en la final del Mundial. Sólo le valió uno, pero le anularon dos durante el encuentro. A pesar de ello, el capitán de la Selección ha levantado la Copa mostrándole al mundo qué equipo es el mejor del mundo.

Minuto 106. España marcó el 1-0 ante Argentina. Pedro Porro centró al segundo palo de forma mágica y Nico Williams llegó para tocarla de cabeza de la manera más inteligente posible. La dejó muerta en el punto de penalti para que Ferran Torres fusilase al Dibu.

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La Selección levantando la Copa del Mundial. (Efe)

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El Rey Felipe VI con la Selección española. (Efe)

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de EEUU, Donald Trump, entregan la Copa del Mundo. (Efe)

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Rodri con la Copa del Mundial. (Efe)

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Rodri con su novia tras ganar el Mundial.

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Jugadores de España celebran. (Efe)

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La Selección española celebrando. (Efe)

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Ferran Torres marcando el gol de la victoria. (Efe)

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Ferran Torres celebrando el gol. (Efe)

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Lamine Yamal celebrando la victoria. (Efe)

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Mikel Merino celebrando la victoria. (Efe)

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