Las mejores fotos de la celebración de la victoria del Mundial de España

Que sí, que somos campeones del mundo otra vez. Ferran Torres adelantó a España en el minuto 106 de la prórroga contra Argentina en la final del Mundial 2026 en el MetLife. Un gol para la historia de nuestro país y que se une al tanto de Andrés Iniesta en el año 2010. Alegría y muchas lágrimas envuelven a los jugadores de la Selección tras imponerse a Argentina.

España ha necesitado tres goles para ganar a Argentina en la final del Mundial. Sólo le valió uno, pero le anularon dos durante el encuentro. A pesar de ello, el capitán de la Selección ha levantado la Copa mostrándole al mundo qué equipo es el mejor del mundo.

Minuto 106. España marcó el 1-0 ante Argentina. Pedro Porro centró al segundo palo de forma mágica y Nico Williams llegó para tocarla de cabeza de la manera más inteligente posible. La dejó muerta en el punto de penalti para que Ferran Torres fusilase al Dibu.