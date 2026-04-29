Fran Rivera, contundente sobre la relación de su hija con Roca Rey: «Si esto sigue…»

La Feria de Abril de Sevilla ha dejado este año una imagen tan impactante como difícil de olvidar. Lo que prometía ser una celebración especialmente significativa para Tana Rivera y el diestro Andrés Roca Rey, en su primera feria como pareja, terminó marcado por la angustia tras la grave cogida sufrida por el torero en la plaza de la Real Maestranza.

El percance tuvo lugar el pasado 23 de abril, durante la lidia del quinto toro de la tarde, de nombre Soleares. En el momento en que Roca Rey se disponía a ejecutar la suerte suprema, el animal se arrancó de manera inesperada, alcanzándole de lleno y provocándole una cornada de 35 centímetros en el muslo derecho, con dos trayectorias. La herida causó un importante destrozo muscular, aunque, según el parte médico, sin comprometer estructuras vasculares de gravedad.

La escena fue presenciada en directo por Tana Rivera, hija de Francisco Rivera, quien vivió desde el tendido la dramática embestida que puso en vilo a toda la plaza. La joven, visiblemente afectada, ha contado en estos días con el respaldo constante de su padre, que conoce de primera mano los riesgos inherentes a la profesión taurina.

Roca Rey ha recibido el alta

Roca Rey fue trasladado de urgencia al Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, en Sevilla, donde permaneció ingresado durante cinco días, parte de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos. Durante ese tiempo, el torero recibió numerosas muestras de apoyo tanto del mundo del toro como de aficionados y compañeros. Entre quienes se acercaron al centro médico estuvo Francisco Rivera, aunque no pudo visitarle personalmente debido a las restricciones propias de la UCI.

A la salida del hospital, ya con el alta médica, el diestro peruano ofreció sus primeras declaraciones públicas, en las que reconoció la dureza del proceso que tiene por delante, pero también su determinación para afrontarlo. «Ahora viene la parte dura de la recuperación, que es la rehabilitación, pero contento de poder estar aquí ya habiendo salido del hospital; tenía muchas ganas. Ahí no se pasa bien, la verdad», afirmó con serenidad.

Roca Rey deberá someterse en las próximas semanas a un exigente programa de fisioterapia diaria, con el objetivo de recuperar la movilidad y la fuerza en la pierna afectada. Se trata de una fase crucial en su recuperación, en la que la evolución marcará los plazos de su eventual regreso a los ruedos.

Pese a la gravedad del percance, el torero quiso poner en valor lo vivido aquella tarde en Sevilla antes del accidente, subrayando la intensidad de la faena y el calor del público. Asimismo, se mostró profundamente agradecido por el apoyo recibido: «Muy agradecido a ustedes por estar pendientes, a la vida, a Dios y a toda la gente que ha estado preocupada por mí», reiteró.

Fran Rivera rompe su silencio

Fran Rivera ha hablado con franqueza tanto sobre lo sucedido en la plaza como sobre las implicaciones personales que este episodio tiene para su familia. A su salida del hospital sevillano, el torero no ocultó la impresión que le causó la cogida, que calificó de «terrorífica», reflejando la crudeza del momento vivido.

Más allá del análisis del percance y del proceso de recuperación de Roca Rey, Rivera se pronunció también sobre la relación entre su hija y el torero, consciente de lo que implica compartir la vida con alguien que se enfrenta a diario a un riesgo extremo. «Si esta relación sigue y continúa, van a ser unos años de estar siempre en vilo», declaró con rotundidad.

Sus palabras reflejan una mezcla de preocupación y realismo, propias de quien ha vivido en primera persona la profesión y conoce sus exigencias físicas y emocionales. No se trata únicamente de la recuperación, sino de la incertidumbre permanente que acompaña a quienes forman parte del entorno más cercano de un torero.

Una experiencia dolorosa

La experiencia de Tana Rivera durante esta Feria de Abril ha sido, sin duda, un duro aprendizaje. La joven, que afrontaba estos días con ilusión junto a su pareja, se ha visto de repente confrontada con la cara más dura del toreo. En este contexto, el respaldo de su padre ha sido fundamental.

Mientras tanto, el mundo taurino sigue pendiente de la evolución de Andrés Roca Rey, una de las figuras más destacadas del escalafón actual. Su recuperación será observada con atención, no solo por lo que supone en términos deportivos, sino también por el impacto emocional que su figura genera entre los aficionados.

La Feria de Abril de 2026 quedará así marcada por un episodio que ha recordado, una vez más, la fragilidad y el riesgo que acompañan al arte del toreo. Entre la emoción de la plaza y la incertidumbre de la enfermería, la historia de estos días deja una imagen clara: la del valor, pero también la de las consecuencias que ese valor puede acarrear para quienes lo viven de cerca.