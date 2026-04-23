Las fotos más espeluznantes de la cogida de Roca Rey en Sevilla

El torero Roca Rey ha sufrido una cornada de 35 centímetros en dos direcciones en la Maestranza de Sevilla, el decimotercer festejo de la Feria de Abril. El diestro se encuentra herido «muy grave» tras ser intervenido en enfermería.

El toro, de la ganadería de Toros de Cortés, se le ha arrancado a Roca a la hora de entrar a matar, y le ha sorprendido, prendiéndole a la altura de la cintura y zarandeándole durante unos interminables segundos hasta dejarle tendido en la arena. Las imágenes en esta noticia muestran cómo ha sido esta impactante cogida.