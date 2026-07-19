Una psicóloga analiza a la Familia Real y elige su ‘alma gemela’ de La Roja en la final del Mundial: Lamine para Leonor…

España vuelve a paralizarse por el fútbol. Este domingo, la selección de Luis de la Fuente se enfrenta a Argentina en la final del Mundial 2026, un duelo histórico que enfrentará a dos campeonas del mundo y que promete convertirse en uno de los partidos más vistos de los últimos años. La expectación es máxima y, como sucede en las grandes citas deportivas, todas las miradas apuntan también hacia la Casa Real, una familia que nunca ha ocultado su apoyo a La Roja.

El Rey Felipe VI ha acompañado a la selección en algunos de sus momentos más importantes; la Reina Letizia ha celebrado sus éxitos desde la grada y tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía han demostrado en numerosas ocasiones que forman parte de esa nueva generación de seguidores que vive el fútbol con absoluta naturalidad. Pero, más allá de los protocolos, los saludos institucionales y las fotografías oficiales, surge una pregunta tan curiosa como inevitable: ¿qué jugador de la selección española encajaría mejor con cada miembro de la Familia Real? Porque no todos los futbolistas tienen la misma personalidad. Los hay líderes silenciosos, bromistas, perfeccionistas, impulsivos, estrategas o auténticos motores emocionales del vestuario. Y ocurre exactamente lo mismo dentro de Zarzuela. Aunque la institución proyecta una imagen muy medida, las apariciones públicas, los discursos, los gestos y la evolución de cada uno de sus miembros permiten intuir rasgos de carácter muy diferentes.

Con motivo de la gran final del Mundial, COOL ha querido ir un paso más allá y plantear un ejercicio tan original como revelador. De la mano de la psicóloga Lara Ferreiro, analizamos los perfiles públicos de Felipe VI, la Reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía para descubrir qué jugador de La Roja podría convertirse, por afinidad de carácter, en su mejor amigo fuera del terreno de juego. No se trata de adivinar relaciones personales ni de afirmar que exista un vínculo entre ellos, sino de imaginar qué futbolista compartiría mejor valores, forma de afrontar los retos o manera de entender la vida con cada miembro de la Familia Real. Un ejercicio que mezcla psicología, deporte y monarquía justo cuando España sueña con levantar una nueva Copa del Mundo.

Felipe VI y Mikel Oyarzabal: el liderazgo tranquilo y la autoridad sin ego

Para Lara Ferreiro, el futbolista con el que Felipe VI comparte más similitudes es Mikel Oyarzabal. «Ambos representan el liderazgo transformacional, un estilo de liderazgo basado en inspirar desde el ejemplo más que desde el poder. No necesitan ser los más mediáticos para convertirse en referentes; su autoridad nace de la coherencia, la responsabilidad y la confianza que generan», explica la psicóloga. En su opinión, tanto el Rey como el capitán de la Real Sociedad han construido su imagen sobre el sentido del deber, el compromiso con el grupo y una gran capacidad para mantener la calma incluso en los momentos de mayor presión.

La experta destaca que los dos comparten una elevada regulación emocional y un fuerte autocontrol. «Felipe VI ha construido su imagen pública sobre la estabilidad y el autocontrol, mientras que Oyarzabal evita las polémicas, tolera bien la frustración y transmite una autoestima estable. Ambos actúan desde un locus de control interno, convencidos de que los resultados dependen del esfuerzo y de las decisiones propias», señala Ferreiro. Por eso cree que, si el monarca tuviera que lanzar un penalti decisivo en una final del Mundial, lo afrontaría igual que el internacional español: «Respiraría, analizaría la situación y confiaría en el trabajo realizado previamente antes que dejarse llevar por la emoción del momento». Una serenidad que, según la psicóloga, también le acerca al seleccionador Luis de la Fuente, con quien comparte «un liderazgo conciliador, basado en el ejemplo y en hacer crecer al grupo antes que buscar el protagonismo individual».

Letizia y Unai Simón: el perfeccionismo adaptativo y la fortaleza mental

Si la Reina Letizia tuviera que verse reflejada en un jugador de la Selección, probablemente sería Unai Simón. Lara apunta que ambos comparten una personalidad marcada por la autoexigencia, el perfeccionismo y una constante búsqueda de la excelencia. «Hablamos de un perfeccionismo adaptativo, aquel que impulsa a mejorar sin destruir la autoestima cuando aparecen errores», señala. Un perfil que encaja con dos figuras acostumbradas a vivir bajo el foco público: Letizia, donde cada gesto es analizado al milímetro, y Unai, donde un solo fallo bajo los palos puede eclipsar decenas de aciertos. «Ambos destacan por una elevada inteligencia emocional, especialmente en la gestión de emociones difíciles», añade Lara.

La experta destaca también que la Reina y el portero comparten una gran capacidad de planificación y control emocional. «Ante situaciones de máxima presión, como un penalti decisivo o un acto institucional, pueden aparecer pensamientos anticipatorios y cierta ansiedad previa, pero la clave está en transformar esa tensión en concentración», explica. Unai Simón lo demuestra en el campo convirtiendo la presión en foco, mientras que Letizia ha aprendido a manejar la exposición pública con una enorme resiliencia. A la hora de celebrar un Mundial, Lara cree que la Reina sería una de las figuras más emocionales: «Vivirá la victoria como una auténtica catarsis, una liberación de toda la tensión acumulada durante semanas».

Leonor y Lamine Yamal: crecer antes de tiempo y proteger la identidad

En el caso de la heredera al trono, si tuviera que sentirse identificada con un jugador de la Selección, probablemente sería Lamine Yamal. Según explica la psicóloga Lara, ambos comparten una circunstancia poco habitual: haber tenido que asumir responsabilidades extraordinarias mientras todavía estaban construyendo su propia identidad. «Desde la psicología evolutiva hablamos de una adultización precoz, es decir, asumir funciones y expectativas propias de los adultos antes de completar el desarrollo natural de la adolescencia», señala. Su liderazgo todavía está en proceso de construcción y ambos han aprendido a crecer bajo la mirada de referentes y de millones de personas, un fenómeno que Albert Bandura definió como aprendizaje vicario.

La experta apunta que tanto Leonor como Lamine conviven además con el llamado efecto Pigmalión: «Las expectativas que los demás depositan sobre ellos pueden influir en su comportamiento y aumentar la presión por estar siempre a la altura». El gran reto psicológico de ambos, explica Lara, es separar quiénes son realmente de la imagen pública que se proyecta sobre ellos. «Ante un momento de máxima presión, como lanzar un penalti decisivo, el mayor enemigo no sería la acción en sí, sino el miedo a decepcionar. La clave está en centrarse en el proceso y no en el resultado», asegura. En una hipotética celebración de un Mundial, Leonor viviría la victoria como un momento histórico, mezclando la emoción de una joven de su edad con la responsabilidad de quien sabe que millones de ojos están puestos sobre ella.

La infanta Sofía y Pedri: la seguridad tranquila y la humildad psicológica

Por último, si la Infanta Sofía tuviera que verse reflejada en un jugador de la Selección, probablemente sería Pedri. Así lo explica la psicóloga Lara, que destaca que ambos comparten una personalidad marcada por la naturalidad, la cercanía y una forma de entender el liderazgo alejada del protagonismo. «Transmiten una sensación de autenticidad que genera simpatía de manera espontánea. Desde la psicología, reflejan una autoestima segura, que no necesita llamar constantemente la atención para sentirse validada», señala. Un perfil basado en la confianza, la humildad y una manera de liderar más horizontal, construyendo vínculos sin necesidad de imponerse.

Lara destaca que la gran fortaleza de ambos está en la sencillez. «Pedri representa la humildad psicológica: es consciente de su talento, pero no necesita demostrar continuamente que es el mejor. Esa característica suele estar relacionada con una mayor estabilidad emocional y mejores relaciones interpersonales», explica. Una descripción que encaja con la imagen pública de Sofía, espontánea y poco condicionada por la búsqueda de reconocimiento. Ante un momento de máxima presión, como un penalti decisivo, la Infanta probablemente recurriría a la naturalidad y al sentido del humor para rebajar la tensión. «Esa capacidad para relativizar la presión es una estrategia de regulación emocional muy eficaz», apunta Lara. Y en una hipotética celebración de un Mundial, sería probablemente una de las más efusivas: abrazos, saltos y emoción sin filtros, esa frescura que también transmite Pedri sobre el césped.

Este domingo, España buscará hacer historia frente a Argentina en una final que promete mantener al país pegado al televisor. Quizá, mientras millones de aficionados animan a La Roja desde sus casas, en Zarzuela también haya algún jugador con el que cada miembro de la Familia Real se sienta especialmente identificado. Porque, al fin y al cabo, detrás de los escudos, los uniformes y los protocolos, tanto en el fútbol como en la monarquía todo acaba reduciéndose a lo mismo: la personalidad, los valores y la forma de afrontar los grandes desafíos.