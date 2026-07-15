Letizia, Máxima de Holanda o Rawja de Jordania: ¿A qué ‘royal’ le queda mejor la equipación de su Selección?

La pasión por el fútbol también se vive en las casas reales. La última en demostrarlo ha sido la reina Letizia, protagonista del vídeo que la Casa Real difundió este martes mientras seguía junto al rey Felipe VI y la infanta Sofía la semifinal de la Eurocopa femenina entre España y Alemania. Unas imágenes que volvieron a reflejar la implicación de la Familia Real con los éxitos del deporte español y que no tardaron en generar comentarios en redes sociales.

No es la primera vez que la Reina muestra públicamente su apoyo a la Selección. A lo largo de los últimos años ha acompañado al combinado nacional en algunos de sus momentos más importantes, convirtiéndose en una de las royals europeas que más visible hace su respaldo a los deportistas de su país.

Sin embargo, Letizia no está sola. La reina Máxima de Holanda también suele dejarse ver animando a la selección neerlandesa en las grandes citas futbolísticas, mientras que la reina Rawja de Jordania ha hecho lo propio con el combinado jordano durante sus recientes compromisos internacionales.

Tres reinas que comparten una misma pasión por el fútbol y que aprovechan los grandes torneos para mostrar su apoyo a sus respectivas selecciones. Una imagen que demuestra que la afición por el deporte también tiene un hueco en las monarquías y que invita a la inevitable comparación entre las royals más futboleras.