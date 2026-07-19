Los fontaneros expertos coinciden: echar agua hirviendo en el fregadero está rompiendo silenciosamente las tuberías

Esto es algo muy sabido, pero siempre es conveniente recordarlo: no hay que echar agua hirviendo al fregadero. El uso continuado de esta acción puede romper las tuberías que están fabricadas de PVC, un material que no resiste temperaturas de más de 60 grados. Por ello es conveniente dejar que el agua se enfríe antes de inundar el fregadero con el líquido sobrante de una olla o el aceite que puede sobrar después de hacer una fritura. Consulta en este artículo todo lo que dicen los expertos sobre los problemas derivados de echar agua hirviendo al fregadero.

Esto es un clásico que muchos ciudadanos repiten en nuestro país: echar agua hirviendo al fregadero. Durante este verano y la época de vacaciones llegan los días de asueto para muchas personas que quieren entretenerse ingeniando una receta en la cocina. Si en los próximos días quieres hacer pasta como el mejor chef o simplemente te quieres hacer una ensalada de pasta para ir a la playa, un consejo: no eches el agua hirviendo al fregadero. Esto a la larga puede romper tus tuberías y traducirse en un golpe económico.

La explicación es muy sencilla: la mayoría de las casas españolas están hechas con tuberías de PVC, que es el material estrella en la fontanería española por su resistencia y buena relación entre la calidad y el precio. Este material es resistente, pero tampoco hace milagros, ya que los expertos de Leroy Merlin recomiendan que aguanta hasta los 60 grados. Hasta ahí no hay problema porque, según datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica, el agua del grifo en España sale a una temperatura de entre 10 y 20 grados, pudiendo llegar a los 30 grados en los días más calientes del verano.

El fregadero y echar agua hirviendo

Todo cambia cuando se arroja agua hirviendo al fregadero, ya que esta puede estar a una temperatura de 100 grados. ¿Y qué ocurre en este caso? Lo normal es que de primeras no haya ningún drama, pero a la larga afectará las tuberías de PVC, deformándolas, ablandándolas o incluso haciendo que sus juntas se despeguen. Esto quiere decir que se pueden romper estas tuberías y aparecer fugas, derivando en un alto coste económico, ya que un fontanero tendrá que cambiar la pieza dañada.

Hay que tener en cuenta que las casas antiguas en España están hechas con tuberías de cobre o hierro fundido que serán más resistentes al agua hirviendo, aunque no se recomienda que se realice esta actividad de forma continuada. Así que, para evitar que el agua hirviendo acabe deteriorando las tuberías de tu casa, los expertos en fontanería aconsejan seguir estos consejos a la hora de cocinar:

Dejar correr el agua fría cuando eches agua hirviendo al desagüe.

En caso de echar agua hirviendo al fregadero, hacerlo poco a poco.

Utilizar ollas coladoras.

Esperar unos minutos a que se temple el agua antes de verterla.

De esta manera, tienes que tener claro que si durante este verano te enfrentas con la situación de tener una olla de agua hirviendo en las manos, el principal consejo es apoyarla encima de la encimera y dejar que el agua rebaje unos grados para que no haga daño al sistema de tuberías de tu hogar.