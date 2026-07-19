Borja Iglesias estalla contra la FIFA por los precios de las entradas de la final del Mundial: «Una vergüenza»

Nadie quiere perderse la final del Mundial y verlo en el campo es una posibilidad única y exclusiva. España está rozando su segunda estrella y muchos aficionados se han desplazado hasta Estados Unidos. Solo algunos privilegiados podrán ver el partido desde las gradas. Sin embargo, los precios para asistir al evento se han disparado con la alta demanda, algo que no le ha gustado nada a Borja Iglesias.

El delantero ha subido una historia en su cuenta de Instagram, donde ha mostrado los precios una página web especializada en la reventa. El jugador ha expresado su inconformidad con los pagos desorbitados que se están exigiendo: «Una vergüenza».

Complex Sports muestra alguna de las últimas oportunidades para asistir al evento. La cantidad exigida sobrepasa los 10.000 dólares en la mayoría de opciones. En los mejores asientos, la cifra asciende hasta los 49.384 dólares. Borja Iglesias critica este tipo de negocios, que se lucran con la compra masiva de entradas para reventa.

La demanda es máxima

Los aficionados que se han desplazado a Estados Unidos tienen una oportunidad única, pero no todo el mundo tiene entrada. El partido será este domingo 19 de julio a las 21:00 (20:00 en las Islas Canarias). El espectáculo está garantizado, ya que habrá un show durante el descanso, algo muy característico del deporte americano.