David Cebollada, presidente de Marea Roja: «Esto no va de vender camisetas, sino de defender a España»

No podía faltar en una ocasión como esta. David Cebollada, presidente de la peña Marea Roja, atiende a este medio antes del histórico partido de este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York, donde España jugará su segunda final de un Mundial, esta vez contra Argentina. El aficionado más fiel de la selección española celebró en Sudáfrica 2010 y espera repetirlo en Estados Unidos.

Tras superar la cifra de 100 encuentros como espectador en la pasada Eurocopa, David Cebollada habla de la importancia de que todos los jugadores vayan a una y no miren por sí mismos. «Llevo sufriendo todo el mes, pero no por el fútbol que hacemos. Desde el primer instante sabíamos que íbamos a ganar este Mundial», comienza asegurando.

«Cabo Verde nos puso las cosas duras, pero sabíamos que íbamos a llegar a la final y ganarla. Lo tenía clarísimo. Lo más duro han sido los viajes, las idas y venidas… El aficionado está ahí siempre con esta pasión. Como siempre digo, sólamente quien comparte mi pasión entiende mi locura. Va a ser mi segunda final de Mundial después de 2010. En esta voy a estar también y la vamos a ganar», garantiza un emocionado David Cebollada.

«España, empujad fuerte porque os vamos a escuchar en el estadio», anima. En Sudáfrica era más joven y España también había ganado una Eurocopa. Son tan grandes jugadores los de antes como los de ahora. Parece que hay que hacer comparaciones, pero tenemos un bloque que es la envidia real de todo el mundo. Uno puede tener uno o dos jugadores como en Inglaterra, pero aquí son todos buenos», afirma.

Su emoción por Manolo el del Bombo

«Esto no es de vender camisetas. Esto es de querer a España y defenderla. Esto no es ninguna guerra ni batalla, pero son nuestros guerreros y van a darlo todo mañana para darnos una gran alegría», insiste. David Cebollada no puede contener las lágrimas al recordar a su amigo, el fallecido Manolo el del Bombo.

«Yo creo que nos ayuda. En los peores momentos estuvo siempre con nosotros y me gustaría que estuviera aquí. El otro día antes de acabar la semifinal ya estaba llorando porque he vivido tantas cosas con él… Como vamos a ganarla, subiré el 22 de julio al cementerio de Huesca y le pondré una segunda estrella. Va por él, era el más grande de todos los aficionados y nadie puede compararse. Manolo, va por ti», finaliza David en el rincón de los españoles de Nueva York, Little Spain.