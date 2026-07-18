Una tormenta eléctrica aplaza el entrenamiento de España previo a la final del Mundial

Los planes de la selección española en las horas previas a la final se vieron trastocados por una tormenta eléctrica en Nueva York. El equipo de Luis de la Fuente tuvo que aplazar la última sesión de preparación para el partido del domingo contra Argentina por las inclemencias meteorológicas que han afectado a este Mundial de Estados Unidos.

España se iba a ejercitar a partir de las 11:00 hora local, pero un rayo trastocó los planes del combinado nacional. Las autoridades norteamericanas informaron que no podían trabajar mientras la amenaza de tormenta continuase. La selección española trabajó en el gimnasio del Melanie Lane Training Grounds.

La FIFA se ha movilizado con rapidez para que Argentina y España comiencen al mismo tiempo el entrenamiento. El combinado de la Albiceleste se ejercitará en el Red Bull Training Facility, un moderno complejo deportivo ubicado en la localidad de Morris Township, Nueva Jersey.

El protocolo de Nueva Jersey

Nueva Jersey cuenta con un protocolo específico para tormentas gestionado por la Oficina de Manejo de Emergencias (NJOEM) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Las autoridades distinguen entre una vigilancia (Watch), que avisa de que existen condiciones favorables para tormentas severas y obliga a mantenerse preparado, y un aviso (Warning), que implica peligro inminente y exige buscar refugio de inmediato. En actividades al aire libre se aplica además la regla del 30-30: si entre un relámpago y el trueno pasan menos de 30 segundos, toda la actividad debe suspenderse y no puede reanudarse hasta que hayan transcurrido al menos 30 minutos desde el último rayo o trueno.

El protocolo también establece medidas de seguridad tanto en interiores como en exteriores. Se recomienda permanecer dentro de edificios, alejarse de ventanas y de instalaciones de agua o aparatos eléctricos, mientras que en la vía pública está prohibido cruzar zonas inundadas y, en caso de alerta por tornado, hay que refugiarse en la parte más baja de un edificio. Si la situación se agrava, el gobernador puede declarar el estado de emergencia para movilizar recursos y limitar desplazamientos. Además, las autoridades recuerdan que nunca se debe tocar un cable eléctrico caído y que cualquier corte de suministro debe comunicarse a las compañías eléctricas correspondientes.