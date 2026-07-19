Capdevila estará en Nueva York: Estados Unidos le levanta el veto y podrá presenciar la final del Mundial

Joan Capdevila estará en Nueva York. Estados Unidos ha escuchado su historia y le ha levantado el veto para que pueda presenciar la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en directo desde el MetLife Stadium. El que fuera campeón del mundo con la Selección en 2010 pidió ayuda a Donald Trum, presidente de Estados Unidos, después de que le denegaran la ESTA, un documento imprescindible para poder entrar al país americano.

La Federación ha invitado a todos los campeones de la Copa del Mundo de 2010 con la selección española y él, como uno de los integrantes de aquel equipo, estaba entre los invitados. El lateral zurdo estaba dispuesto a cruzar el charco, pero Estados Unidos le denegó la entrada en el país porque jugó un partido en Irán hace 10 años.

Capdevila, a la desesperada, utilizó sus redes sociales para pedir ayuda a Trump y al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, para intentar solucionar el problema y poder estar junto a sus hijos en la final del Mundial 2026 este domingo. Finalmente, sus súplicas han sido escuchadas y Estados Unidos le ha retirado el veto, por lo que podrá entrar al país y ver el partido en el estadio junto a sus otros compañeros de aquella Selección que hizo historia.

De hecho, el jugador catalán ya está de camino a Nueva York. Marcos Senna publicó una historia en su Instagram junto a Capdevila justo antes de subir al avión: «Rumbo a por la segunda estrella», reza la publicación. Joan aparece en la foto con una sonrisa de oreja a oreja después de ver que finalmente podría ver la final desde el estadio. Las dos leyendas ya están camino de Estados Unidos.