Capdevila pide ayuda a Trump en redes tras denegarle la entrada a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial

Joan Capdevila no puede viajar a Estados Unidos para presenciar en el MetLife de Nueva York la final del Mundial de este domingo entre España y Argentina. Le han denegado el ‘ESTA’, un documento imprescindible para poder entrar en el país americano. La Federación ha invitado a todos los campeones de la Copa del Mundo de 2010 con la Selección española y él, como uno de los artífices, estaba dispuesto a cruzar el charco.

El campeón del mundo con España en 2010 ha utilizado sus redes sociales para pedir ayuda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, para ver si hay alguna posibilidad de solucionar este problema y que Capdevila junto a sus hijos puedan viajar para ver la final de la Copa del Mundo de 2026.

«¡NECESITO AYUDA, Donald Trump! Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA ¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles. No me puedo creer que no me permitan entrar en USA… y perderme un momento así con mis hijos que tanto amamos el fútbol… Si alguien sabe cómo solucionarlo, os lo agradeceré en el alma de por vida», publicó Joan Capdevila en sus redes oficiales.