La afición de Argentina ha acudido en masa a Nueva York para asistir a la final del Mundial 2026. O para, al menos, intentarlo. Unos 50.000 aficionados han llegado en masa a la ciudad estadounidense para vivir la gran final ante España, y la inmensa mayoría sin entrada para estar en el MetLife Stadium. La mayoría de ellos ha realizado completas locuras por intentar ver a la selección de Messi y Scaloni, que quizás sea el mayor orgullo que tiene el pueblo argentino. Y llama la atención la de cosas que estarían dispuestos a hacer por conseguir una entrada para la gran final.

Durante el Banderazo que se produjo en Times Square, preguntamos a varios de esos aficionados que no tienen la oportunidad de ver el partido en directo en el estadio qué estarían dispuestos a hacer por una entrada y las respuestas son de lo más inverosímiles. Entre risas, un padre acompañado de su hijo decía que sería capaz de venderlo a cambio de poder estar en el estadio, mientras que otro aficionado destacaba que los argentinos son capaces de «vender el alma» por presenciar a su selección en una final.

En el centro del mundo, en Times Square, miles de los más de 50.000 argentinos que se esperan en la ciudad este domingo han protagonizado una de las mejores conjuras de este Mundial 2026. Al grito de «el que no bote es español», la afición argentina se ha congregado en masa en pleno Manhattan. Una fiesta previa a la gran final que ha puesto de manifiesto que, independientemente de lo que suceda en ella, hay algo en lo que ya han ganado a todo el mundo. Bendita locura la de este país con su equipo.