Los aficionados de Argentina dieron color a las calle de Nueva York en las horas previas a la gran final del Mundial contra España. Algunos de ellos decidieron vestirse como monjes fervientes creyentes de la religión de Leo Messi. El ex del Barcelona ha conseguido suceder a Diego Armando Maradona como cabeza de la iglesia futbolística en Argentina a tenor de los testimonios recogidos por OKDIARIO.

Además de monjes también hemos encontrado varios aficionados con diversos atuendos llamativos, aunque había uno que destacaba por encima del resto y que iba disfrazado de la Estatua de la Libertad. Argentina dio mucho juego en las horas previas a la gran final del Mundial por su forma de entender el fútbol y la vida.