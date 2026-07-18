Los aficionados de Argentina analizan las claves de la final del Mundial en OKDIARIO. Por las calles de una Manhattan sobre la que ha caído un chaparrón en el día previo al partido, hemos estado con varios de los miles de aficionados que han acudido en masa ante la posibilidad de que su selección gane otro Mundial, que sería el cuarto para ellos. En las inmediaciones del World Trade Center y de Times Square han señalado cuáles son los mayores peligros de España y del equipo que dirige Scaloni, así como sus debilidades.

Tienen poco miedo a la campeona de Europa. Pese al fútbol que han mostrado los de Luis de la Fuente y del que los argentinos son conscientes, no tienen ningún tipo de duda y consideran que revalidarán de nuevo el campeonato del mundo. Confían plenamente en los 26 elegidos por Scaloni, que, liderados por Messi, pueden convertir a Argentina en tetracampeona este domingo. Aunque no será sencillo y así lo recalcan.