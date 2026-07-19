La final del Mundial ya ha empezado. Al menos para las aficiones. Argentina se hace notar muchísimo en Nueva York. En el centro del mundo, en Times Square, miles de los más de 50.000 argentinos que se esperan en la ciudad este domingo han protagonizado una de las mejores conjuras de este Mundial 2026. A las 17:00 horas de la costa este estadounidense (seis horas menos que en España) estaban convocados para el Banderazo Argentino todos los aficionados albicelestes con un objetivo: «Copar Times Square». Y no defraudaron.

Al grito de «el que no bote es español», la afición argentina se ha congregado en masa en pleno Manhattan. Terminamos bajo una lona gigante con los colores de la bandera de Argentina ante miles de aficionados que llegaron a colapsar por momentos la emblemática plaza.

La lluvia era una de las protagonistas que se esperaba, después de marcar las horas previas con una lluvia torrencial sobre Manhattan. De hecho, la tormenta eléctrica obligó a suspender el último entrenamiento de España por el ya famoso protocolo de Estados Unidos. Lo que no se ha cancelado ha sido esta convocatoria, para un banderazo que ha sido histórico.

Miles de aficionados vestidos con los colores de su país han portado banderas de todo tipo, con especial protagonismo para sus dos dioses: Diego Armando Maradona y Lionel Messi. A este último se encomiendan ahora para lograr un tetracampeonato que sólo España podrá impedir. Una Selección de Luis de la Fuente que busca la segunda estrella en su pecho, 16 años después de la lograda en Johannesburgo.