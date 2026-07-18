‘Little Spain’ fue muy grande: la afición española se hace sentir en Nueva York

Decenas de aficionados españoles se han concentrado este sábado, el día previo a la gran final del Mundial 2026, en el local Little Spain, un recinto gastronómico que te acerca a España estando en Nueva York. Con cánticos de «yo soy español, español, español…» y canciones de Nino Bravo, la afición de España se hace notar antes de la final.

Preparados ya para el duelo ante Argentina, estos hinchas españoles han estado animando a la Selección, haciéndose sentir en Nueva York. Si bien se esperan muchos más aficionados de Argentina, los españoles se han hecho notar en la ciudad estadounidense y en este caso se han congregado en este local llamado Little Spain.

Aquí hay productos españoles, comida de nuestro país y música también española, para todos aquellos que quieren sentir España sin estar en el país. Y es aquí donde se han congregado muchos aficionados en las horas previas a la gran final.

Algunos iban con la camiseta roja, con la que jugará España ante Argentina la final, y otros con la blanca, que tanto furor ha causado en este Mundial, un éxito de ventas. Todos unidos por un mismo sueño: que España gane este domingo el segundo Mundial de su historia.