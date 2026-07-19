España también tuvo su banderazo en el Madison Square Garden
Los aficionados de la selección española calentaron el partido a menos de 24 horas
El último entrenamiento de los de De la Fuente fue cancelado por la tormenta en Nueva York
Los aficionados españoles protagonizaron un espectacular banderazo en los alrededores del Madison Square Garden para empujar a la selección antes de la gran final del Mundial 2026 frente a Argentina. Cientos de seguidores tiñeron de rojo uno de los rincones más emblemáticos de Nueva York entre banderas, bufandas y cánticos, convirtiendo Manhattan en una pequeña España a pocas horas del partido más importante.
La afición volvió a demostrar que este equipo no está solo. Después de recorrer Estados Unidos siguiendo a la selección, los españoles se hicieron sentir con fuerza en el corazón de la ciudad y calentaron una final que ya se vive con una emoción desbordada. Nueva York escuchó el aliento de un país entero que sueña con volver a ser campeón del mundo.