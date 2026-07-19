España también tuvo su banderazo en el Madison Square Garden

Los aficionados españoles protagonizaron un espectacular banderazo en los alrededores del Madison Square Garden para empujar a la selección antes de la gran final del Mundial 2026 frente a Argentina. Cientos de seguidores tiñeron de rojo uno de los rincones más emblemáticos de Nueva York entre banderas, bufandas y cánticos, convirtiendo Manhattan en una pequeña España a pocas horas del partido más importante.

La afición volvió a demostrar que este equipo no está solo. Después de recorrer Estados Unidos siguiendo a la selección, los españoles se hicieron sentir con fuerza en el corazón de la ciudad y calentaron una final que ya se vive con una emoción desbordada. Nueva York escuchó el aliento de un país entero que sueña con volver a ser campeón del mundo.