¿Qué camiseta lleva hoy España contra Argentina? La equipación de la selección para la final del Mundial 2026

España disputa en unas horas la segunda final mundialista de su historia. El combinado que dirige Luis de la Fuente ha alcanzado esta instancia después de superar a Austria, Portugal, Bélgica y, por último, a Francia en su camino en los cruces. El último escollo hacia la segunda estrella, tras bordar la primera en su camiseta en Sudáfrica 2010, es la vigente campeona, Argentina. Las elásticas que vestirán tanto la selección española como la Albiceleste serán la última de su historia que cuente con una estrella, en el caso de victoria de España, o de tres, para el cuadro argentino.

La Roja optó por su indumentaria visitante para las semifinales ante Francia, pese a que contaba con autorización arbitral para lucir su primera equipación por diferenciarse del azul del combinado galo. La Selección vistió con la camiseta blanca que está causando furor en las calles de España durante este Mundial.

No repetirá de cara a la final del torneo, en la que ambas selecciones finalistas han optado por su camiseta local. Por tanto, España vestirá con una indumentaria en la que predomina el color rojo y exhibe la bandera rojigualda en los hombros.

La primera equipación española para la final del Mundial también cuenta con un color que trae buenos recuerdos de Sudáfrica. Aquel 11 de julio de 2010, España no ganó su primer trofeo de campeona del mundo con su camiseta local. Lo hizo con su segunda elástica en aquel Mundial, una indumentaria color azul marino que quedó para siempre en la retina del fútbol español.

Este color volverá a estar presente en la segunda final mundialista de la Selección, ya que es uno de los tonos que puebla la camiseta, más concretamente la zona baja de las mangas y parte de los hombros. El pantalón y las medias que lucirá ‘La Roja’ también son de color azul marino.

Equipación de Argentina en la final del Mundial

Argentina seguirá el mismo camino en lo que respecta a su indumentaria para la final. En la semifinal ante Inglaterra, los pupilos de Scaloni vistieron su camiseta visitante. Con esta decisión, la selección argentina quiso homenajear el duelo ante la selección inglesa del Mundial 1986, el de los dos goles más emblemáticos de la carrera de Maradona. Por tanto, la Albiceleste optó por una elástica de color azul; mismo color que aquel duelo de 40 años atrás.

De cara a la final frente a España, Argentina regresará a su camiseta local. Leo Messi y compañía vestirán con los colores de la bandera de su país: celeste y blanco. Unos colores que dan nombre al apodo de su selección, la Albiceleste. La vigente campeona del mundo buscará ampliar su reinado y bordar la cuarta estrella en su camiseta. España tratará de impedirlo y asentarse como la selección más exitosa de este siglo con su segundo Mundial.