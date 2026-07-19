Juan Chapapría (abogado de Sociedad Civil Catalana): «El fallo del TJUE no supone la vuelta de Puigdemont»

«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado políticamente pero no jurídicamente la amnistía y su fallo no supone la vuelta de Puigdemont». Así lo explica a OKDIARIO, Juan Chapapría, CEO del bufete Chapapría-Navarro & Asociados, y abogado de Sociedad Civil Catalana en esta causa. Para Juan Chapapría, «los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han querido lavarse las manos porque concluyen que la amnistía es un problema interno de España que han de resolver los jueces españoles».

Más allá de titulares interesados, señala Juan Chapapría, «la Ley de Amnistía tiene un largo recorrido aún en los tribunales españoles». El fallo del TJUE lo confirma: «Ni Conde-Pumpido puede acelerar la vuelta de Puigdemont».

Recuerda Juan Chapapría que el Tribunal Constitucional tiene que resolver aún el recurso planteado por el Tribunal Supremo, partidario de no aplicar la aministía en el caso de la malversación: «La interpretación de la ley y la ejecución de la sentencia sobre la malversación depende del Tribunal Supremo». Y añade que el Supremo «aún puede elevar al TJUE otra cuestión prejudicial», lo que retrasaría otros dos años la aplicación completa de la ley. Así pues, afirma Chapapría, «la vuelta de Puigdemont a España sigue en manos del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Supremo».

Para Sociedad Civil Catalana (SCC) y su letrado, la sentencia del TJUE confirma que la pelea procesal seguida ha valido la pena: «La partida jurídica contra la amnistía se ha jugado bien y dos años después la ley sigue sin aplicarse en su totalidad». «Ha sido grotesco -recuerda Chapapría- todo lo que han hecho por intentar aplicar la amnistía».

Juan Chapapría anima a no dejarse vencer por los relatos políticos: «A Sánchez le queda muy poco y debemos resistir. Hay que seguir peleando contra la amnistía en estos meses de legislatura que quedan». El abogado de SCC cree que «la vuelta de Puigdemont antes de las próximas elecciones sería una estocada de la que dificilmente nos recuperaríamos». Para Juan Chapapría, «nuestro estado de Derecho está en juego por siete votos».

La malversación

El Tribunal Supremo se niega a aplicar la amnistía en lo relativo a la malversación. Sociedad Civil Catalana calculó que los golpistas catalanes malversaron más de cinco milllones de euros. El Tribunal de Cuentas, que estaba a punto de dictar sentencia cuando se aprobó in extremis la ley, elevó la cantidad a 12 millones. Juan Chapapría recuerda que la sentencia del TJUE reconoce que «en España ha habido malversación de fondos públicos estatales y autonómicos con mucha seguridad».

Explica Chapapría que el TJUE ha reconocido la competencia del Tribunal de Cuentas en este asunto fundamental de la malversación, que impide aplicar completamente la ley y que, de esta manera, mantiene abierta la posibilidad de depurar responsabilidades por el uso de fondos públicos nacionales. Y aclara el sinsentido en el que se ha metido el propio TJUE al afirmar, para lavarse las manos, que no hay fondos europeos afectados mientras reconoce, al tiempo, que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva: «Dice que no hay fondos europeos afectados pero, precisamente, porque no pudo investigarse».

Golpe de estado

Más allá de la pelea judicial, Juan Chapapría tiene claro que «el procés fue un golpe de estado y que la amnistía fue una autoamnistía para mantener al Gobierno redactada por los propios delincuentes». Para el abogado de SCC, «Sánchez ha dado un golpe de estado con la amnistía para salvar a otros golpistas, como Puigdemont».

Juan Chapapría cree que «la Ley de Amnistía puede y debería ser derogada por un nuevo gobierno», en referencia a PP y Vox. La derogación no tendría efectos sobre los casos ya resueltos, pero sí sobre Puigdemont y los casos que siguen en los tribunales abiertos. Porque, reitera, «la sentencia del TJUE de esta semana no tiene ningún efecto sobre Puigdemont».