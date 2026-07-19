De Sudáfrica a hoy: la razón oculta detrás de los cambios en el escudo de España

España afronta esta noche una nueva cita histórica con el Mundial, pero lo hará con un detalle que pasa desapercibido para buena parte de la afición: el escudo que porta sobre el pecho no es el mismo que lució aquella noche de julio de 2010 en Johannesburgo, cuando la Roja se coronó campeona del mundo por primera y única vez. Desde entonces, el emblema ha cambiado en dos ocasiones, y detrás de esas modificaciones se esconde una historia tan curiosa como desconocida.

Todo arrancó apenas unos días después de la conquista de Sudáfrica. El 10 de agosto de 2010, el historiador Jaime Salazar remitió una carta a Ángel María Villar, entonces presidente de la Federación, en la que advertía de un error en el diseño del escudo. La corrección, sin embargo, tardaría tres años en llegar: no se materializó hasta 2013, aprovechando la presentación de la nueva camiseta con la que España afrontaría el Mundial de Brasil 2014.

El error, aunque diminuto, no era menor. Se localizaba en el escusón, la pieza heráldica situada en el corazón del emblema: un pequeño escudo azul con tres flores de lis doradas en su interior. Mientras el escudo de la bandera española representa a la Casa de Borbón española, el que había vestido la selección hasta entonces rendía homenaje, por error, a la rama francesa de esa misma dinastía.

Ante esto, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) introdujo varios retoques: corrigió la flor de lis, modificó la corona situada a la izquierda y ajustó el diseño de la granada, que hasta entonces guardaba más parecido con un tulipán que con la fruta que debía representar. Aun así, la reforma fue parcial: elementos como las bases de los capiteles, las cadenas de Navarra o la corona de la columna derecha siguieron sin corregirse en aquella camiseta de 2013.

Segundo cambio: la renovación de 2021

El escudo volvió a transformarse años más tarde. En marzo de 2021, la RFEF presentó un rediseño completo del emblema, esta vez alejado del estilo clásico y realista que había mantenido desde siempre. El nuevo escudo apostó por un lenguaje visual minimalista, geométrico y estilizado, aunque conservando los elementos que dan identidad a la selección: la corona, las franjas características y un balón sutilmente integrado en el conjunto.

Así, el emblema que España lucirá esta noche en su encuentro ante Argentina poco tiene que ver, visualmente, con el que se alzó sobre el cielo de Johannesburgo en 2010. Un cambio motivado primero por la necesidad de subsanar un error histórico pasado por alto durante años, y después por una apuesta estética hacia un diseño más moderno. Dos transformaciones que explican por qué, dieciséis años después de aquella gesta, España juega con un escudo que ya no es aquel con el que se escribió la página más gloriosa de su historia futbolística.