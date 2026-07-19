¿De dónde es Slavko Vincic, el árbitro del España – Argentina de la final del Mundial y cuántos años tiene?

El partido entre España y Argentina, gran final del Mundial 2026, es arbitrado por Slavko Vincic, un colegiado de 46 años que tiene con este encuentro el mayor éxito de su carrera, ya que no hay duelo más importante en el mundo del fútbol. Vincic, uno de los árbitros más utilizados por la UEFA, habitual de partidos de Champions League, es de Eslovenia.

Este colegiado, fijo en la liga eslovena y también en la Champions, fue elegido por la FIFA para arbitrar el partido más importante del Mundial 2026 y de todo el fútbol durante cuatro años. Vincic, que ya tenía un historial importante en grandes encuentros, completará su extensa carrera con la gran final del Mundial, el encuentro más importante de todos los que ha dirigido en su vida.

Es habitual que Slavko Vinic arbitre grandes partidos de fútbol. Tiene un importante historial en la Champions, donde la UEFA (su presidente es compatriota esloveno, Aleksander Ceferin) le da siempre partidos importantes de la gran competición europea. Por ejemplo, arbitró la final de 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

En este Mundial, este árbitro esloveno había dirigido tres encuentros: Brasil – Marruecos y Jordania – Argelia de fase de grupos y México – Ecuador de dieciseisavos. Desde esa ronda, que se jugó el 30 de junio, Vincic no pitaba partidos de este Mundial, que es el segundo de su carrera, ya que estuvo en Qatar 2022.

Slavko Vincic ha pasado por todas las categorías que prácticamente se pueden pasar: dirigió partidos en Europeos sub-17, sub-19, sub-21, absoluta, Champions, Europa, League, Liga de las Naciones, Mundial sub-17, sub-20, dos Munidales absolutos…

España y Argentina se miden en el Estadio de Nueva York en la gran final del Mundial 2026. En un encuentro que no se daba en este torneo desde hace 60 años, es el partido más importante (junto al de la final del Mundial 2010) para España. Para la ocasión, la FIFA (y su responsable arbitral, el mediático Pierluigi Collina) eligieron al esloveno Slavko Vincic para arbitrar esta final del Mundial 2026.