La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se para dos veces, una en la primera parte y otra en la segunda mitad, con tres minutos de parón en cada una de ellas. La razón es algo que ha ocurrido en todos los partidos del torneo, desde el inaugural hasta esta final: la llamada pausa de hidratación, aunque realmente es pausa para la publicidad.

La FIFA colocó una novedad para este Mundial. En el ecuador de cada mitad (sobre el minuto 22 en la primera parte y aproximadamente en el minuto 67 de la segunda parte), se para el partido y los jugadores se van a la banda a tomar agua y a escuchar a sus entrenadores. Esto es nuevo y es una cosa que hizo la FIFA para sacar más dinero.

El fútbol se para durante tres minutos, que es el tiempo que así la FIFA rentabiliza para sacar dinero. Oficialmente, el juego se para por pausa de hidratación, pero esa es una cosa que se puso hace unos años en partidos de mucho calor y con una duración de aproximadamente un minuto.

Sin embargo, la FIFA colocó pausas de hidratación en todos los partidos del Mundial, fuera cual fuera la temperatura. Incluso también en los estadios con techo, que no es el caso de la final entre España y Argentina, que es en Nueva York y está abierto.

Así, el parón que se produce durante el partido y que no es el descanso es la famosa pausa de hidratación reconvertida en pausa para la publicidad. El encuentro se para durante tres minutos, modificando así la esencia de lo que siempre fue el fútbol. Como se ha comentado durante el Mundial, ahora se lleva a que los partidos tengan cuatro mitades y no dos.

¿Qué es la pausa de hidratación?

La pausa de hidratación, también conocida como cooling break, hace referencia a una interrupción oficial del partido destinada a que los futbolistas puedan refrescarse e hidratarse. Durante esos minutos, los jugadores tienen permiso para beber agua o bebidas isotónicas, para así reducir la temperatura corporal; y recibir atención médica o directrices de sus entrenadores.

Aunque las pausas de hidratación ya se habían utilizado en otras competiciones internacionales, como la pasada Eurocopa, originalmente se reservaban para partidos con temperaturas muy elevadas o niveles de humedad extremos. Con el paso del tiempo, y así se ha visto en este Mundial, la pausa se hace haga la temperatura que haga.