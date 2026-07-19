¿Cuánto dura el descanso de la final del Mundial 2026 y cuándo acaban las actuaciones?

La espera ha terminado. La final del Mundial 2026 ya está aquí y promete hacer historia por partida doble. España y Argentina lucharán por levantar la Copa del Mundo en un duelo que mantendrá en vilo a millones de espectadores, pero el fútbol no será el único protagonista de la noche. Por primera vez, la FIFA ha decidido revolucionar el torneo con un espectáculo de medio tiempo al más puro estilo de la Super Bowl, reuniendo sobre el mismo escenario a algunas de las mayores estrellas de la música internacional bajo la dirección creativa de Chris Martin, líder de Coldplay.

Durante décadas, el descanso de un partido de fútbol ha servido para comentar las mejores jugadas, ir a por algo de comer o aprovechar para estirar las piernas. Sin embargo, la final del Mundial 2026 romperá con esa tradición. El intermedio se convertirá en un gran espectáculo musical en el que actuarán artistas de la talla de Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS, entre otros, en una producción sin precedentes para una Copa del Mundo.

Shakira volverá a demostrar el estrecho vínculo que mantiene con el torneo interpretando Dai Dai, el himno oficial del Mundial 2026, mientras que el público también podrá disfrutar de algunos de los mayores éxitos de los artistas invitados, como Baby, de Justin Bieber, o Vogue, uno de los temas más icónicos de Madonna. Todo ello con una puesta en escena diseñada para competir con los grandes espectáculos que cada año ofrece la Super Bowl.

El descanso comenzará aproximadamente a las 21:45 horas (hora peninsular española), aunque el horario dependerá del tiempo añadido que tenga la primera parte. Será entonces cuando el MetLife Stadium se transforme por completo para dar paso al primer halftime show de la historia de una final del Mundial.

Durante semanas se especuló con que el intermedio podría alargarse hasta los 30 minutos debido al gran despliegue técnico y al elevado número de artistas que participarán en el espectáculo. Sin embargo, la FIFA ha despejado cualquier duda y ha confirmado que el descanso tendrá una duración excepcional de 17 minutos. De ese tiempo, 11 minutos estarán dedicados a las actuaciones, mientras que el resto se empleará en el montaje y desmontaje del escenario para que el encuentro pueda reanudarse con normalidad. En definitiva, se prevé que terminarán sobre las 22:02 horas,

Con esta apuesta, la FIFA pretende que la final del Mundial 2026 trascienda el ámbito deportivo y se convierta en un acontecimiento global capaz de atraer tanto a los amantes del fútbol como a los de la música. Si el experimento funciona, este innovador espectáculo podría marcar un antes y un después en la historia de la competición y abrir una nueva era para las futuras finales mundialistas.