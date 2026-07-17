Mundial 2026

¿Qué cantante español te gustaría que actuara en la final del Mundial 2026? ¡Vota!

El Rolex de 16.000 euros con el que José Mourinho ha regresado al Real Madrid: uno de los más resistentes

Así es el yate de 10 millones en el que Carlos Alcaraz se está pegando el verano de su vida por la Costa Amalfitana

ESPAÑOL CANTANTE MUNDIAL
(Foto: COOL)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

La final del Mundial 2026 no sólo decidirá al nuevo campeón del mundo, sino que marcará un antes y un después en la historia del torneo con el primer espectáculo de medio tiempo al estilo de la Super Bowl. El cartel reúne a algunas de las mayores estrellas de la música internacional, como Shakira, Justin Bieber, Madonna, BTS, Burna Boy y Coldplay durante el descanso, mientras que Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Post Malone y Jennifer Hudson protagonizarán los actos previos al partido. Sin embargo, entre tantos nombres de alcance global no aparece ningún artista español. Una ausencia que invita a hacerse una pregunta: si España tuviera un representante sobre el escenario de la final del Mundial, ¿quién debería ser? Desde Rosalía o Alejandro Sanz hasta C. Tangana, Aitana, Quevedo o Lola Índigo, el debate está servido. ¿Qué cantante español crees que tendría el carisma y el repertorio para conquistar a millones de espectadores en el mayor escaparate deportivo del planeta?

Últimas noticias

Lo más leído