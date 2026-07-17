¿Qué cantante español te gustaría que actuara en la final del Mundial 2026? ¡Vota!
La final del Mundial 2026 no sólo decidirá al nuevo campeón del mundo, sino que marcará un antes y un después en la historia del torneo con el primer espectáculo de medio tiempo al estilo de la Super Bowl. El cartel reúne a algunas de las mayores estrellas de la música internacional, como Shakira, Justin Bieber, Madonna, BTS, Burna Boy y Coldplay durante el descanso, mientras que Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Post Malone y Jennifer Hudson protagonizarán los actos previos al partido. Sin embargo, entre tantos nombres de alcance global no aparece ningún artista español. Una ausencia que invita a hacerse una pregunta: si España tuviera un representante sobre el escenario de la final del Mundial, ¿quién debería ser? Desde Rosalía o Alejandro Sanz hasta C. Tangana, Aitana, Quevedo o Lola Índigo, el debate está servido. ¿Qué cantante español crees que tendría el carisma y el repertorio para conquistar a millones de espectadores en el mayor escaparate deportivo del planeta?
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