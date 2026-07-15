El Rolex de 16.000 euros con el que José Mourinho ha regresado al Real Madrid: uno de los más resistentes

José Mourinho ya ha comenzado su segunda etapa al frente del Real Madrid y, como era de esperar, cada detalle de su regreso está siendo analizado al milímetro. La expectación generada por la vuelta del técnico portugués ha convertido sus primeras apariciones en la ciudad deportiva en un escaparate donde no sólo se ha hablado de fútbol, sino también de estilo. Entre las imágenes compartidas por el club y el propio entrenador hubo un elemento que captó rápidamente la atención de los aficionados a la relojería: el reloj que llevaba en su muñeca. Lejos de optar por un modelo llamativo o repleto de complicaciones, Mourinho apareció con un Rolex Deepsea Sea-Dweller, una de las piezas más técnicas y resistentes de la firma suiza, valorada en torno a los 16.000 euros y concebida para quienes priorizan el rendimiento por encima de todo.

Un regreso cargado de simbolismo

El retorno de José Mourinho al banquillo blanco ha sido una de las grandes noticias del verano futbolístico. Trece años después de poner fin a su primera etapa en el Santiago Bernabéu, el entrenador portugués inicia un nuevo proyecto con un contrato de tres temporadas, hasta 2029, en un momento en el que el club busca recuperar su dominio deportivo. El Real Madrid hizo oficial su incorporación el pasado mes de junio y el técnico comenzó la pretemporada el 13 de julio.

Su primera aventura en el conjunto blanco, entre 2010 y 2013, dejó una profunda huella. Bajo su dirección, el equipo conquistó una Liga con cifras históricas, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de devolver al club a la élite competitiva europea con tres semifinales consecutivas de Champions League. Más allá de los títulos, muchos consideran que fue el entrenador que cambió la mentalidad competitiva de una plantilla que posteriormente iniciaría una de las etapas más exitosas de la historia madridista.

Ahora, el contexto es muy diferente. Mourinho regresa con una imagen más calmada, más reflexiva y menos dada a la confrontación mediática que marcó buena parte de su carrera. Esa evolución también parece reflejarse en las decisiones estéticas que acompañan esta nueva etapa.

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El reloj que eclipsó su primera aparición

En las fotografías de su llegada a la Ciudad Real Madrid hubo un detalle que rápidamente llamó la atención de coleccionistas y aficionados a la alta relojería: el entrenador portugués lucía un Rolex Deepsea Sea-Dweller referencia 136660.

No se trata de uno de los modelos más habituales entre las celebridades. Mientras muchos optan por relojes deportivos de lujo más versátiles o piezas especialmente llamativas, el Deepsea pertenece a una categoría mucho más especializada. Es un instrumento profesional concebido para soportar condiciones extremas, algo que encaja perfectamente con la personalidad que Mourinho siempre ha proyectado: eficacia, resistencia y capacidad para rendir bajo presión.

El Rolex más extremo de la colección deportiva

El Rolex Deepsea Sea-Dweller actual fue presentado en 2022 como una evolución del anterior Deepsea y representa uno de los mayores desarrollos técnicos realizados por la manufactura suiza en el ámbito de los relojes de buceo.

Está fabricado en acero Oystersteel, una aleación especialmente resistente a la corrosión, mientras que su bisel incorpora un inserto Cerachrom de cerámica negra prácticamente imposible de rayar con un uso normal. La escala del bisel, además, está recubierta de platino para garantizar una excelente legibilidad incluso después de muchos años.

Sin embargo, el verdadero valor de esta pieza no reside únicamente en su apariencia.

Diseñado para soportar casi cuatro kilómetros bajo el agua

El Deepsea Sea-Dweller es uno de los relojes más resistentes jamás fabricados por Rolex. Su impresionante hermeticidad alcanza los 3.900 metros de profundidad, una cifra que muy pocos relojes del mercado pueden igualar.

Para conseguir semejante resistencia, la firma desarrolló el conocido Ringlock System, una arquitectura formada por un grueso cristal de zafiro, un anillo interior de compresión y un fondo fabricado en titanio RLX que distribuye la enorme presión ejercida por el agua durante las inmersiones extremas.

A ello se suma una válvula automática de escape de helio, imprescindible para los buceadores profesionales que trabajan en cámaras hiperbáricas, ya que evita que la presión acumulada dañe el reloj durante el proceso de descompresión.

En su interior late el calibre 3235, un movimiento de manufactura propia con aproximadamente 70 horas de reserva de marcha y certificado como Superlative Chronometer, una distinción que garantiza elevados niveles de precisión, fiabilidad y eficiencia.

Un tamaño pensado para el rendimiento

Otro de los aspectos que convierten al Deepsea en un reloj diferente es su contundente presencia. La caja alcanza los 44 milímetros de diámetro y presenta un grosor cercano a los 18 milímetros, unas dimensiones muy superiores a las de la mayoría de relojes deportivos de lujo actuales. Es una pieza contundente, robusta y con una presencia inconfundible en la muñeca.

Su precio ronda actualmente los 16.000 euros, aunque la elevada demanda y la escasa disponibilidad hacen que en determinados mercados pueda alcanzar cifras superiores.