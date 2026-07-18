Dónde habrá pantallas gigantes en España para ver a la Selección en la final del Mundial 2026

España está a un paso de su segundo Mundial y miles de aficionados seguirán la final desde las plazas y fan zones de todo el país. La Roja se enfrenta a Argentina este domingo 19 de julio a las 21:00 (20:00 en las Islas Canarias), un encuentro que hasta los menos futboleros pueden animarse a ver, sobre todo si es a través una pantalla gigante.

Madrid ha querido ser uno de los mayores referentes en este sentido. El abanico de posibilidades de la capital es muy variado. La famosa Plaza de Colón será el punto de encuentro principal, con una capacidad estimada de 20.000 personas. El Ayuntamiento también ha confirmado que se retransmitirá el partido en dos pantallas gigantes en Madrid Río, instaladas en la explanada del Puente del Rey.

En Barcelona el lugar de reunión más destacado será en la calle Josep Pla, donde se ha instalado una pantalla de ocho metros de ancho por cinco de alto. Además se realizarán actividades desde las 19:00 horas para que los aficionados vayan entrando en calor. La red de Metro ha ampliado sus horarios hasta la 1 de la madrugada del día siguiente.

Una de las zonas de encuentro más destacadas de Andalucía se encuentra en Sevilla. El Ayuntamiento instalará una pantalla gigante en la Plaza de España. La apertura de puertas será a las 19:00 horas y el espectáculo estará animado por las barras de restauración, actividades y animación infantil, la actuación de DJ Nava y el grupo Los Cotes.

El País Vasco tampoco se quiere perder a La Roja. Sin embargo, en Bilbao la polémica ha estado servida, ya que el alcalde del PNV, Juan María Aburto, ha explicado que no hay necesidad ni demanda. El PP ha conseguido una autorización para instalar una pantalla en la Pérgola del parque de Doña Casilda. Además, En San Sebastián se ha confirmado que se instalará una pantalla gigante en Anoeta por primera vez.

Dónde ver la final del Mundial con pantallas gigantes en España