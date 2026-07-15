Marlaska manda cargar a la Policía en Cibeles contra los aficionados de España

Marlaska mandó a la Policía a cargar contra los aficionados españoles que celebraban el pase a la final del Mundial en las calles de Madrid. En plenos festejos tras el triunfo ante Francia en semifinales, varios agentes de policía pegaron a varias personas que estaban en los alrededores de la plaza de Cibeles.

El Gobierno de Sánchez creó un dispositivo de seguridad impropio de un estado de felicidad como el que había en el centro de Madrid tras el partido del Mundial en el que ganó España a Francia. Muchos de los aficionados que estuvieron en la plaza de Colón siguiendo la final en pantallas gigantes se fueron a las calles del centro de la capital para festejar este éxito.

Sin embargo, Marlaska, ministro del Interior, ordenó cargar contra estos aficionados que simplemente estaban celebrando. El motivo fue que había que agilizar y despejar el tráfico, sin entender todo lo que estaba ocurriendo y que lo que allí había era gente feliz que celebraba un éxito deportivo de gran altura como llegar a una final de un Mundial.

Según fuentes policiales consultadas por OKDIARIO, la orden de despejar esa zona y agilizar el tráfico la ha dado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, uno de los hombres más cercanos a Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid. Lo hizo con el argumento de que «como no es la final, hay que despejar el tráfico».

Pocos minutos después de la finalización del encuentro en Dallas, con la gente todavía celebrando el pase a la final del Mundial, agentes de Policía cargaron contra esos aficionados, dejando escenas de mucha tensión en esa zona de Madrid. Todo ocurrió tras la victoria de España ante Francia, que provocó que el equipo español llegara por segunda vez en la historia a la final del Mundial.