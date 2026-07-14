Una celebración única: el Rey, la Reina, la princesa y la infanta festejan el pase a la final del Mundial

Lo que ocurrió en Dallas sacudió España. Los olés se escucharon en todo el país, también en el salón, donde la plana mayor de la Casa Real presenció el billete de España a la final. En el sofá se sentaron el Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Los cuatro vieron el partido ataviados con la segunda equipación de la selección española y entre tensión y nerviosismo. Hasta que sonó el silbato y los sentimientos mutaron en alegría y abrazos por el pase de España a la final del Mundial.

«El ánimo constante que nos brinda es el mayor de los orgullos», dijo Luis de la Fuente, a quien el Rey Felipe VI llamó tras finalizar el partido para felicitar por el paso a la final del Mundial. El monarca ya ha confirmado que estará in situ en Nueva York para presenciar la segunda final mundialista de la historia de España. Felipe VI ya mostró su apoyo al combinado nacional tras vencer a Uruguay en la última jornada de la fase de grupos.

Acudió al estadio de Guadalajara (México) para presenciar en directo el partido entre España y Uruguay del Mundial de Fútbol, bajó al vestuario tras la victoria 0-1 de los de Luis de la Fuente y felicitó a los internacionales y al cuerpo técnico por el triunfo y su clasificación como primera de grupo. La presencia de Felipe VI dio continuidad a su apoyo a la selección española durante el Mundial.

Antes del inicio del torneo, el monarca protagonizó el anuncio oficial de la convocatoria del equipo nacional, una acción que, según datos de la RFEF, ha superado los 5.600 millones de impactos en todo el mundo. Tras aquella ocasión, Marcos Llorente comentó que el Rey Felipe puso sobre la mesa el objetivo de reencontrarse en la final del próximo 19 de julio. Dicho y hecho. Los futbolistas cumplieron y el monarca también. El próximo domingo se volverán a reunir selección y rey.