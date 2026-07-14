España arruina la fiesta nacional de Francia y se mete en la segunda final del Mundial en su historia

Si el fútbol fuera un almacén de sentimientos, el de España estaría colmado de plenitud y regocijo. Si el fútbol, que engloba millones de intangibles, tuviera un modelo a seguir para ganar, ese sería España, que en su semifinal ante la temible Francia lo tuvo todo. Solidez y solidaridad defensiva; clarividencia de ideas; y una lectura sublime de lo que reclama cada momento. España gobernó el partido con jerarquía y se metió en la segunda final mundialista de su historia. Se acabó la suspicacia española cada vez que llega un Mundial. Ni el muro de octavos ni el de cuartos. Final. Con todas las letras.

Y por el camino a la final, para los apasionados de la rivalidad, España ha arruinado el 14 de julio a Francia, su día nacional. El equipo de Luis de la Fuente lo hizo con su piel más fiel. La misma que muta en función de lo que demande cada momento del partido. Francia inició algo más mandón y España se juntó y no dejó espacios. Y con balón, España dominó el qué y el cómo. Al primer toque cuando se necesitaba; ralentizando cuando interesaba. España domó a Francia. Hizo que el gallo se quedara sin plumas.

Mbappé, Dembélé, Barcola, Doué, Tchouaméni… Todos chocaron contra la pared de Luis de la Fuente, un entrenador que ha ensamblado a un equipo vencedor. En España no juegan estrellas. No hay un Kane, ni Mbappé ni Vinicius… Mucho menos un Messi. Pero hay un equipo con las ideas claras y esa es el arma más letal. No hay nada más peligroso que la confianza en un plan que funciona.

En España juega Pedro Porro. ¿Quiénes son Barcola y Doué? En España juega Cucurella. ¿Quién es Dembélé? En España juegan Rodri y Fabián Ruiz. ¿Quién teme algo? En España juega Oyarzabal. ¿Alguien duda del gol? Y también Lamine Yamal, Olmo, Baena, un Laporte imperial, Cubarsí, Unai Simón… A España le queda un paso más. Le queda el paso. Se dará ante Argentina o Inglaterra. Qué importa el rival. España es un equipo. Es el equipo.

Disfruten el 14 de julio. Recuerden con quién vieron el partido. Con quién se abrazaron en cada gol. En qué plaza estuvieron. Y ese pensamiento a los que no están, también es suyo. Toda España es una. El fútbol es ese pegamento que hace olvidar cualquier diferencia. De norte a sur y de este a oeste. En todos lados suceden los abrazos, se toca el claxon de los coches y se mira con mejores ojos a todo el mundo. Lo que pasó en Dallas el 14 de julio ya es inolvidable. Y lo que puede ocurrir en Nueva York el próximo 19 de julio puede ser eterno.