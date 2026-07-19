¿Quién es el portero de Argentina en la final del Mundial 2026?

Argentina juega, por segunda vez consecutiva, la final del Mundial de fútbol. Tras ganar el torneo en 2022, celebrado en Qatar, ahora repiten en la de la edición de 2026, con una final que se juega en Nueva York y es ante España. Argentina tiene un gran equipo, con Messi como líder claro, pero también tiene jugadores destacados como su portero.

El portero de Argentina en esta final del Mundial 2026 ante España es Dibu Martínez. De nombre Emiliano, pero conocido por el apodo del Dibu, este guardameta tiene 33 años y ya es un fijo en la selección argentina. Fue también el portero titular en el último Mundial de 2022 y ha repetido ahora en 2026.

Jugador del Aston Villa de la Premier League, entrenado por Unai Emery, Dibu Martínez es uno de los jugadores fijos de Scaloni, seleccionador argentino, en el once de su equipo. Lleva varios años siendo el titular de una portería tan difícil como la de Argentina.

Martínez es el portero de Argentina en todo este Mundial 2026, en el que también se ha caracterizado por llevar pintada la bandera de Argentina en su pelo. Así ha jugado la mayoría de los encuentros de Argentina en este torneo.

Nacido en la localidad de Mar del Plata el 2 de septiembre de 1992, a Emiliano Martínez se le conoce como Dibu por una anécdota que le ocurrió cuando jugó en Independiente de Avellaneda, el equipo del que es canterano. «Era un poco coloradito, con pecas, y me empezaron a decir que me parecía al dibujito», reveló el portero argentino. Y así se le quedó el apodo.

Pese a que es una de las grandes figuras de Argentina, Dibu Martínez jamás ha jugado, como profesional, en un equipo de Argentina. Al contrario, toda su carrera siempre se ha desarrollado en Inglaterra… con una excepción en España. Empezó en el año 2011 en el Oxford United, pasó al Arsenal, que le cedió un año en el Sheffield Wednesday, otro en el Rotherham, otro más en el Wolverhampton y un último en el Reading.

En 2020 fichó por el Aston Villa, el equipo en el que ha completado seis temporadas y donde sí se hizo ya importante. Gracias a sus actuaciones en el conjunto que actualmente entrena Unai Emery, fue llamado por Scaloni para la selección de Argentina, donde lleva siendo varios años titular. En España, Dibu Martínez estuvo en la temporada 2017/18 en el Getafe, aunque jugó pocos partidos.

En su palmarés, el portero de Argentina en la final del Mundial 2026 ante España tiene un Mundial, dos Copa América, una Europa League, tres FA Cup y tres Community Shield.