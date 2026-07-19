Todo sobre Emiliano Martínez: su edad, de dónde es, su lesión, en qué equipos ha jugado, su pareja y por qué le dicen ‘Dibu’

El guardameta argentino, Emiliano Martínez, se ha convertido en uno de los porteros más reconocidos a nivel mundial. Un jugador que domina el concepto del trash talking como nadie y que se ha ganado la fama como uno de los porteros más provocadores de todo el panorama futbolístico, haciéndose viral en la Copa América que ganó Argentina en 2021, gracias a aquella frase de «mirá que te como, hermano».

¿Cuántos años tiene ‘Dibu’ Martínez?

Emiliano Martínez nació el 2 de septiembre del año 1992, por lo que actualmente tiene 33 años. Un portero con gran experiencia en el mundo del fútbol, y que, desde la llegada de Lionel Scaloni al banquillo de la selección, se ha convertido en titular indiscutible.

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De dónde es y dónde nació Emiliano Martínez

El Dibu nació en Mar de Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Ambos progenitores del guardameta son argentinos, siendo su padre del municipio de San Vicente, mientras que su madre sí que nació en Mar de Plata.

Qué lesión tuvo ‘Dibu Martínez’

El guardameta estuvo a punto de perderse el Mundial 2026 por una grave lesión en el dedo anular de su mano derecha, fracturado desde antes de que diese comienzo el mundial. Durante la fase de grupos de aquel torneo, disputó los partidos con una férula de apoyo, ya que decidió no operarse con tal de poder llegar a la cita mundialista.

La lesión se produjo en un momento especialmente inoportuno para el arquero del Aston Villa. La fractura se produjo durante el calentamiento previo a la final de la Europa League, en la que el conjunto inglés terminó imponiéndose al Friburgo alemán por 3-0.

En qué equipos ha jugado Emiliano Martínez

A pesar de ser argentino, prácticamente la totalidad de la carrera del guardameta se ha desarrollado en Inglaterra. En el año 2010 llegó a las categorías inferiores del Arsenal, procedente de las de Independiente de Avellaneda, a cambio de 1,5 millones de euros.

Desde entonces, su carrera ha ido encadenando cesiones en diferentes clubes ingleses como el Oxford United, el Sheffield Wednesday, el Wolverhampton o el Reading. Sin embargo, dentro de su larga lista de cesiones también tuvo hueco para poner rumbo a España, para recalar en 2017 en el Getafe, donde tan solo estuvo una temporada.

En 2020 fichó por el Aston Villa, su equipo actual, donde ya encadena 6 temporadas en el conjunto londinense. Ahí se ha afianzado como uno de los mejores guardametas del mundo, gracias a la total confianza de Unai Emery, técnico vasco al frente de Los Villanos.

Quién es la pareja de Emiliano Martínez

La pareja del arquero es Amanda Gama, conocida popularmente como Mandinha Martínez. Ella es una diseñadora de interiores y empresaria angloportuguesa, creadora de la firma de decoración infantil Mis Sueños Kids. Mandinha y el Dibu se conocieron en Londres en el año 2013, cuando el portero militaba en el Arsenal.

Durante cuatro años mantuvieron una relación de pareja, hasta casarse en el año 2017. Asimismo, la pareja ha concebido a dos hijos, Santino y Ava, fruto del amor entre ambos.

Por qué le dicen ‘Dibu Martínez’

El propio futbolista lo ha contado en varias ocasiones. «Cuando llegué a Independiente era un poco pelirrojo, con pecas, y me empezaron a decir que me parecía al dibujito», explicaba. El mote se quedó y terminó sustituyendo a su nombre real en el día a día del vestuario.

El personaje al que hacían referencia sus compañeros era el protagonista de Mi familia es un dibujo, una serie de dibujos animados argentina emitida entre 1996 y 1999. La ficción contaba la convivencia de un dibujo animado con una familia de humanos, y su protagonista compartía con el portero ciertos rasgos físicos que bastaron para que el apodo calara para siempre.

Cuántos mundiales ha ganado el ‘Dibu Martínez’

Junto al resto de sus compañeros en la selección, logró alzarse con la victoria en la Copa del Mundo de 2022 en Qatar, donde vencieron en penaltis a Francia para romper una sequía de décadas sin ganar el trofeo mundial, siendo figura de aquel partido con una gran parada en los últimos minutos de la prórroga al delantero francés Kolo Muani y deteniendo un penalti en la tanda.