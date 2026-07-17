El árbitro de la derrota de Argentina ante Arabia Saudí pitará la final contra España

La FIFA ya ha tomado una de las decisiones más importantes antes de la gran final del Mundial 2026. El esloveno Slavko Vincic será el encargado de impartir justicia este domingo en el MetLife Stadium, donde España y Argentina pelearán por levantar la Copa del Mundo. A sus 46 años, el colegiado nacido en Maribor recibe el mayor reconocimiento posible para un árbitro al dirigir el partido más importante del fútbol mundial, confirmando el enorme prestigio que ha adquirido durante los últimos años tanto en la UEFA como en la FIFA.

Para el madridismo, Vincic es un viejo conocido. El esloveno fue el árbitro de la final de la Champions de 2024 disputada en Wembley, donde el Real Madrid derrotó al Borussia Dortmund para conquistar la Decimoquinta. Aquella actuación reforzó su condición de uno de los mejores colegiados del continente y terminó de consolidarle como un fijo para las grandes citas.

España, invicta; Argentina tiene un mal recuerdo

Internacional desde 2010, Vincic acumula una trayectoria de máximo nivel. Ha superado ya el medio centenar de encuentros dirigidos en la Champions League y también arbitró la final de la Europa League de 2022 entre el Eintracht de Frankfurt y el Rangers. Su experiencia en partidos de máxima exigencia explica la confianza absoluta que tanto UEFA como FIFA depositan en él.

Esta será su segunda Copa del Mundo. Después de participar en Qatar 2022, donde dirigió dos encuentros, en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ya ha arbitrado tres partidos antes de recibir el premio de la gran final.

El balance con las dos finalistas deja un dato curioso. España permanece invicta con Vincic al silbato. Ha dirigido cinco encuentros de la Selección, entre ellos la victoria por 2-1 ante Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024, además del empate sin goles frente a Suecia en la Eurocopa 2020. La estadística convierte al esloveno en un árbitro de buenos recuerdos para el combinado de Luis de la Fuente.

Argentina, por el contrario, sólo se ha cruzado una vez con Vincic y el recuerdo no es precisamente positivo. Fue en el debut del Mundial de Qatar 2022, cuando la Albiceleste cayó por 1-2 ante Arabia Saudí en una de las mayores sorpresas de la historia del torneo. Aquel día el esloveno señaló un penalti, tras revisión del VAR, por un agarrón sobre Leandro Paredes que permitió a Lionel Messi adelantar a los argentinos, aunque el conjunto asiático remontó en la segunda mitad.

Otro detalle llamativo es que, pese a su extensa carrera en la Champions, Vincic nunca ha arbitrado a Lionel Messi en un partido de clubes. Ni durante la etapa del argentino en el Barcelona ni posteriormente en el Paris Saint-Germain coincidieron en competición europea.

Ahora tendrá la responsabilidad de dirigir una final histórica entre dos selecciones que llegan lanzadas al último partido del campeonato. España buscará conquistar el segundo Mundial de su historia, mientras que Argentina intentará revalidar el título conquistado en Qatar. El balón echará a rodar este domingo a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el MetLife Stadium y todas las miradas, además de en los protagonistas sobre el césped, estarán puestas en el árbitro elegido por la FIFA para impartir justicia en la gran noche del fútbol mundial.