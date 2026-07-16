La FIFA repartirá anillos de campeón al estilo de la NBA a los ganadores del Mundial

El Mundial 2026 tendrá un nuevo detalle muy americano. Los anfitriones de esta edición ya marcaron su sello de identidad con el descanso previsto para la gran final, pero no se han quedado ahí. La FIFA ha confirmado que los jugadores de la selección ganadora recibirán un anillo personalizado, algo muy popular en la NBA y la NFL.

España y Argentina se enfrentarán este domingo 19 de julio a las 21:00 (20:00 en las Islas Canarias). Para conseguir una estrella más no hacen falta motivaciones extra, pero este singular premio hará la victoria aún más especial.

La FIFA ha querido un paso más allá y los aficionados podrán comprar alguno de los ejemplares. Se han fabricado un total de 2026, 30 de ellos serán para los ganadores y los 1.996 restantes saldrán a la venta como producto con licencia oficial.

Los coleccionistas estarán muy pendientes de su aparición en el mercado. Por el momento no se han confirmado los precios de salida, pero este tipo de piezas exclusivas suelen revalorizarse y alcanzar costes desorbitados.

Sergio Ramos ya se adelantó

El defensa tuvo la iniciativa de solicitar un diseño personalizado para celebrar final de la Champions en Kiev con el Real Madrid. El central mostró su nuevo anillo, que tenía todas las orejonas que había conseguido con los materiales más lujosos. El jugador pidió que la UEFA se encargará de implantar esta medida para todos los ganadores, algo que no se ha hecho hasta el momento.