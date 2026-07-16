Cuánto durará el descanso de la final del Mundial 2026 y por qué será más largo de lo habitual

España y Argentina se enfrentan este domingo 19 de julio en la final del Mundial 2026 que se disputará en el MetLife de Nueva York. Ambas selecciones disputarán uno de los mejores partidos de la historia moderna del fútbol en un espectáculo que reunirá a miles de millones de personas alrededor del televisor. Por ello, la FIFA medita cambiar las normas e introducir un descanso de 30 minutos para darle cabida al show en el que participará un gran elenco de artistas internacionales.

El próximo domingo a partir de las 21:00 horas, España y Argentina se enfrentarán en la final del Mundial 2026 que tendrá lugar en Nueva York. La selección española buscará la segunda estrella después de un campeonato en el que ha ido de menos a más hasta su espectacular exhibición contra Francia en las semifinales disputadas en Dallas. En fase eliminatoria, el combinado nacional ha podido con Austria, Portugal y Bélgica antes de su oda al fútbol ante el cuadro galo.

Por su parte, Argentina llega a la final después de remontar de forma homérica a Inglaterra en los últimos minutos de la otra semifinal disputada en Atlanta, que se decidió con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Por el camino, la actual campeona del mundo ha dejado a Cabo Verde, Egipto y Suiza antes de sellar el pase a la final ante el cuadro inglés que llegó a la penúltima ronda con cierto favoritismo. Ahora, intentará obrar la proeza de

Cuánto tiempo durará el descanso de la final del Mundial 2026

The Times ha informado que la FIFA quiere ampliar la duración del descanso para la final del Mundial y esto quiere decir que se alargará hasta unos 25 o 30 minutos, según han informado desde Inglaterra. Este mismo medio ha informado que será el árbitro designado para pitar la final el que tenga que aprobar a última hora la prolongación del tiempo de descanso.

Por qué el descanso de la final del Mundial 2026 será más largo

El descanso se alargará en la final del Mundial por un motivo: darle más cabida al show que habrá en el entretiempo, que será similar al de la Super Bowl. Ya se ha confirmado que en el espectáculo participarán artistas de la talla de Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy o Coldplay.

«Siguiendo el espíritu de las ceremonias de apertura, que dieron la bienvenida al mundo en el mayor escenario en Canadá, México y Estados Unidos, la ceremonia de clausura cerrará el círculo del Mundial 2026 a través de la música, la cultura y el fútbol, antes de que arranque el esperado partido que coronará a los campeones de este torneo histórico», informó sobre el show del descanso Heimo Schirgi, director de operaciones del Mundial.