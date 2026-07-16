Miles de argentinos invaden las calles de España y calientan la final: «¡Los españoles tienen miedo!»

Miles de aficionados argentinos asaltaron este miércoles las calles de España para celebrar el pase de Argentina a la gran final del Mundial de 2026, calentando el encuentro gritando «¡España tiene miedo!» en la Plaza Mayor de Madrid tras la segunda semifinal, que enfrentó a la campeona del mundo contra la Inglaterra de Jude Bellingham por 1-2.

De igual manera, las provocadoras celebraciones se dieron en la Puerta del Sol, donde los argentinos ondearon su bandera y festejaron. Otros gritos de «¡El que no salta es español!» se pudieron escuchar en Málaga tras la clasificación de Argentina.

En Mallorca y la Comunidad Valenciana las calles también estuvieron inundadas por los aficionados de Argentina, donde, nuevamente, se escucharon cánticos de «¡España tiene miedo!».

El partido decisivo

Esta será la tercera final de la Copa del Mundo para Leo Messi. Perdió la de 2014 contra Alemania en Brasil, ganó la de 2022 contra Francia en Qatar y el próximo domingo se medirá en Nueva York a España, la vigente campeona de Europa.

La albiceleste llega al partido definitivo con la experiencia de una selección acostumbrada a sobrevivir en encuentros de máxima presión, pero enfrente tendrá al equipo que mejor fútbol ha ofrecido durante el campeonato. Será un duelo entre la vigente campeona del mundo y una España que quiere recuperar el trono conquistado por primera vez en Sudáfrica.

Por su parte, España selló su billete para la final tras derrotar con absoluta autoridad al conjunto francés por 2-0 en Dallas. Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro hicieron justicia a un encuentro dominado de principio a fin por los de Luis de la Fuente, que volvieron a empequeñecer a una potencia mundial. Francia apenas pudo correr, Mbappé quedó completamente desconectado y el centro del campo español gobernó el partido con una superioridad incontestable.

La selección disputará de esta manera la segunda final mundialista de su historia. La primera terminó con el inolvidable gol de Andrés Iniesta ante Holanda en Johannesburgo. Ahora, 16 años después, España vuelve a estar a un solo partido de tocar el cielo. La alegría por eliminar a Francia fue enorme, pero el mensaje dentro del vestuario es unánime: todavía no se ha ganado nada. Argentina espera y sólo vale levantar la Copa del Mundo.