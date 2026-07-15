Sánchez no acompañará al Rey a Nueva York para apoyar a España en la final del Mundial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no viajará para acompañar al Rey Felipe VI en la final del Mundial de Estados Unidos que se jugará España este domingo, 19 de julio, a las 21:00 horas (hora peninsular) en el MetLife Stadium de Nueva York. El combinado de Luis de la Fuente jugará la final contra la selección ganadora de la semifinal entre Inglaterra y Argentina. El líder socialista tampoco se trasladó a Dallas (Texas) este martes por las semifinales y, en su lugar, estuvo en París por la celebración de la Fiesta Nacional de Francia, país al que se enfrentaba el equipo español.

El jefe del Ejecutivo tiene previsto un viaje oficial a Argelia para el lunes 20 de julio. Es decir, Sánchez debería estar aterrizando en Argel apenas unas horas después de que termine el enfrentamiento entre España y la selección que logre clasificarse este miércoles. Un encuentro que terminaría, como pronto y si no hubiera prórroga ni penaltis, sobre las 23:00 horas (hora peninsular). Fuentes de Moncloa confirman que acudir a la final no está en la agenda del presidente: «No lo tenemos previsto».

Sin embargo, el Rey Felipe VI sí que asistirá a la final, tal y como aseguró el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán. El monarca, junto a la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía vivieron la semifinal ataviados con la segunda equipación de la selección española y entre tensión y nerviosismo.

En Francia durante las semifinales

Todo ello después de que el presidente tampoco acudiera a la semifinal entre España y Francia y, en su lugar, se trasladase a París para celebrar este martes la fiesta nacional de Francia, el 14 de julio, el mismo día que la selección española de fútbol jugaba la semifinal del Mundial ante los galos en Dallas.

En su lugar, Sánchez aprovechó su desplazamiento del martes a París para reunirse con el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, socialista como el presidente del Gobierno. Tras ello, el jefe del Ejecutivo español asistió al desfile militar que comenzó sobre las 10:00 horas.

Sin embargo, sí que felicitó a la Selección española por el pase a la final del Mundial tras derrotar a Francia en semifinales. «Espectacular, ¡a la final! Una vez más, la Selección Española nos hace soñar. ¡Vamos, España!», escribió el presidente del Gobierno a través de la red social X, antes Twitter.

Este miércoles, el líder socialista también puso en valor desde La Línea de la Concepción (Cádiz), durante el acto por el derribo de la Verja con Gibraltar «que van a permitir que meta la cuña sobre la ilusión que ayer despertó la selección española de fútbol, porque no solo en esta región, sino en todo el país, la ilusión de ser nuevamente campeones del mundo este domingo estará al alcance de la mano».

«Así que gracias a nuestra selección también por hacernos vibrar, también por hacernos soñar y esperemos ojalá que la segunda estrella esté al caer. No me cabe duda de que lo vamos a lograr este domingo», añadió el jefe del Ejecutivo frente al Peñón.

Felipe VI, sin embargo, sí acompañó a la selección española en Guadalajara (México) para su tercer partido de la fase de grupos del Mundial 2026 contra Uruguay. El monarca viajó el día previo a México para una cita con Claudia Sheinbaum, presidenta del país, y la madrugada del viernes al sábado para presenciar el encuentro de los de Luis de la Fuente desde el palco del estadio mexicano.