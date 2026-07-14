Pedro Sánchez se sube al carro de la selección española tras no presentarse a un solo partido en el Mundial

Pedro Sánchez felicitó a la Selección española por el pase a la final del Mundial tras derrotar a Francia en semifinales. El presidente del Gobierno se ha subido al carro del fútbol y del Mundial al ver que el equipo entrenado por Luis de la Fuente está ya en el partido más importante del mundo del fútbol.

«Espectacular, ¡a la final! Una vez más, la Selección Española nos hace soñar. ¡Vamos, España!», escribió el presidente del Gobierno, que cabe recordar que no llegó a recibir al equipo español antes de este Mundial, algo que era tradición.

E S P E C T A C U L A R ¡A LA FINAL! Una vez más, la @SEFutbol nos hace soñar. ¡Vamos, España! 🇪🇸 https://t.co/OsqVcwa7si — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 14, 2026

Con un mensaje en las redes sociales, Sánchez hace lo lógico, felicitar a España por su éxito en este Mundial al llegar a la final del torneo. El presidente del Gobierno no ha ido todavía a ningún partido, ni a Estados Unidos ni a México, donde ha jugado la Selección. El Rey Felipe VI, en cambio, sí apoyó a la Selección cuando jugó en México el tercer encuentro del torneo ante Uruguay.

España se metió en la final del Mundial 2026 tras ganar a Francia en las semifinales disputadas en Dallas. Su rival en la final, en la que no está confirmada la presencia de Sánchez, será el ganador del duelo entre Inglaterra y Argentina, que juegan en Atlanta el segundo encuentro de semifinales.

Hasta ahora, lo único que había mencionado Pedro Sánchez del Mundial, así como de la Selección Española, había sido para vender que es un equipo «joven y diverso». Lo hizo antes del debut del equipo español. «Tenemos el mejor equipo, joven, diverso y además con mucha experiencia. Muchos de estos jugadores ya nos trajeron a casa la Eurocopa de 2024. Y ahora vamos a por la segunda estrella», añadió Sánchez.

Durante el torneo, sólo colocó mensajes cuando se ganaron los encuentros de octavos y cuartos. Se suman ahora las semifinales. Cabe recordar que Pedro Sánchez, este martes, estuvo en Francia, el rival de España en este encuentro, celebrando con Macron el Día de la Fiesta Nacional del país vecino.