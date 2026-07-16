España se entrena a tres días de la final con Lamine Yamal y Pedro Porro al margen

España se ha entrenado este jueves en Nueva Jersey y lo ha hecho sin Lamine Yamal ni Pedro Porro a tres días de la final del Mundial 2026 contra Argentina del próximo domingo (21:00 horas). Ambos terminaron sobrecargados la semifinal ante Francia y Luis de la Fuente ha decidido no forzar y ponerlos al margen del resto del grupo en la primera sesión que ha tenido lugar en la sede del partido por el título.

La situación no es alarmante, ya que ambos saltaron al campo de entrenamiento sin ningún síntoma de lesión grave que les impida estar en la final, pero sí para tenerse en cuenta. Ambos son clave en la selección española y necesitan recuperarse bien físicamente para estar al 100% en la batalla frente a Argentina.

Lamieny Porro, que fueron los últimos en saltar al césped, comenzaron la carrera de calentamiento junto a sus compañeros, pero cuando llegó el momento de iniciar los rondos se mantuvieron al margen. Se sentaron sobre el césped y mantuvieron una charla con Luis de la Fuente.

No obstante, la tranquilidad en el seno de la selección española es máxima. Nadie duda de que ambos estarán listos para la gran final y achacan esta ausencia a una gestión de cargas. Los titulares contra Francia también trabajaron a una intensidad menor, mientras que los suplentes sí trabajaron a un mayor ritmo.

Por lo tanto, no será hasta este viernes cuando España se ejercite a una mayor intensidad a pocos kilómetros del escenario de la final. La selección española prepara la final del Mundial contra Argentina. Un partido que se tendría que haber jugado hace unos meses en marzo y que el combinado albiceleste evitó a toda costa. Ahora, deberán afrontarlo con el reino Mundial de fondo. La selección española busca su segunda estrella, mientras que los de Sclani la cuarta.