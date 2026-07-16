España ya está en Nueva Jersey: comienza la cuenta atrás hacia la gran final contra Argentina

España ya está donde quería estar desde que comenzó la aventura hace un mes. La Selección aterrizó en Nueva Jersey a las 21:30 horas local (03:30 de la madrugada española) tras eliminar con autoridad a Francia en las semifinales del Mundial y ya ha establecido su cuartel general para afrontar los últimos días antes del partido más importante del campeonato. El equipo de Luis de la Fuente se hospedará en el MC Hotel Montclair, donde permanecerá concentrado hasta la gran final del domingo frente a Argentina. Después de recorrer miles de kilómetros por Estados Unidos, la expedición española afronta ahora el último desplazamiento con un único objetivo: conquistar la segunda estrella de su historia.

La Selección apenas ha tenido tiempo para celebrar la brillante victoria frente a Francia. El contundente 2-0 firmado en Dallas, con los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, confirmó el extraordinario momento de un equipo que ha ido creciendo con el paso de las semanas hasta convertirse en el gran dominador del torneo. Sin embargo, dentro de la concentración el mensaje sigue siendo el mismo. Luis de la Fuente no quiere excesos de euforia y ha insistido desde el primer momento en que todavía no se ha conseguido nada. La final es el único pensamiento que ocupa ya la cabeza de jugadores y cuerpo técnico.

El trabajo comenzará este mismo jueves con la primera sesión de entrenamiento en el Melanti Lane Training Group, donde el seleccionador empezará a preparar los detalles tácticos del duelo frente a la Albiceleste. Salvo contratiempo de última hora, España afronta la semana decisiva con toda la plantilla disponible y con el convencimiento de que llega en el mejor momento de todo el Mundial. La prioridad será recuperar el enorme desgaste físico acumulado durante las semifinales y afinar los mecanismos que han convertido a la selección en el equipo más sólido del campeonato.

Enfrente aparecerá una Argentina que defenderá el título conquistado hace cuatro años y que alcanzó la final después de imponerse a Inglaterra. Será un choque entre las dos mejores selecciones del torneo, un pulso entre la vigente campeona del mundo y una España que vuelve a sentirse capaz de gobernar el fútbol mundial. El escenario ya está preparado, el cuartel general ya está instalado y la cuenta atrás ha comenzado. A noventa minutos -o quizá alguno más- de la gloria, la selección vuelve a soñar con bordar la segunda estrella sobre su escudo.