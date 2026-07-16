Tranquilidad absoluta con Lamine Yamal

El primer entrenamiento de España en Nueva Jersey dejó una imagen que llamó la atención. Lamine Yamal, junto a Pedro Porro, no trabajó junto al resto de sus compañeros en la sesión celebrada este jueves en el Melanti Lane Training Group. El extremo realizó trabajo específico al margen después de la fuerte contusión que sufrió en el muslo durante la victoria por 2-0 frente a Francia en las semifinales del Mundial y se le pudo ver con vendaje. Eso sí, en la expedición española reina la absoluta tranquilidad. No existe preocupación alguna y el futbolista estará disponible para la gran final del domingo frente a Argentina.

Las alarmas se encendieron tras el encuentro contra el conjunto francés. Lamine abandonó el estadio cojeando de forma evidente después de recibir un duro golpe en la acción que provocó el penalti transformado por Mikel Oyarzabal y otro impacto cuando frenó una transición de Kylian Mbappé en un enorme esfuerzo defensivo. Sin embargo, Luis de la Fuente y el resto del staff transmitieron calma desde el primer momento. Todo quedó en una fuerte contusión propia de la exigencia de un partido de semejante intensidad y el plan pasa únicamente por gestionar las cargas para que llegue en plenitud a la cita más importante de su carrera.

La prueba de esa tranquilidad es que el cuerpo técnico no quiere asumir el más mínimo riesgo. Con apenas unos días para disputar una final de un Mundial, cualquier esfuerzo innecesario está descartado. España prefiere dosificar a su gran estrella antes que exponerle a una recaída. El objetivo es que llegue al cien por cien al duelo frente a Argentina, donde volverá a ocupar un lugar en el once de Luis de la Fuente.

Un Mundial que va mucho más allá de las estadísticas

Los números de Lamine Yamal pueden parecer discretos para un futbolista de su impacto: un gol y ninguna asistencia en siete partidos. Sin embargo, su influencia en el juego de España ha sido enorme durante todo el campeonato. Tras llegar entre algodones por la lesión muscular sufrida con el Barcelona en el tramo final de la temporada, De la Fuente administró sus minutos en el debut y fue aumentando progresivamente su protagonismo.

Marcó frente a Arabia Saudí en su primer partido como titular, fue una amenaza constante ante Uruguay y Austria y ofreció un ejercicio de madurez extraordinario en las eliminatorias. Contra Portugal sacrificó brillo ofensivo para ayudar en la presión y el equilibrio defensivo, mientras que frente a Francia firmó probablemente su actuación más completa del torneo. Le anularon un gol por un fuera de juego milimétrico, provocó el penalti que abrió el marcador y volvió a imponerse en los duelos individuales frente a Mbappé, además de vaciarse en tareas defensivas durante los noventa minutos.

Fuera del terreno de juego también quiso apagar cualquier tipo de rumor. Tras la clasificación para la final publicó en sus redes sociales un mensaje tan claro como ilusionante: «New York, we are coming for you», dejando atrás las falsas informaciones que circularon en internet sobre supuestos incidentes en el túnel de vestuarios.

Ahora, con la final ya en el horizonte, España respira tranquila. Lamine Yamal no entrenó con el grupo este jueves, pero nadie dentro de la concentración contempla otro escenario que no sea verle liderando el ataque de la selección ante Argentina. Porque, cuando llega la hora de la verdad, el jugador que ha cambiado el destino de España en los grandes torneos volverá a estar donde más le gusta: sobre el césped, peleando por conquistar el Mundial.