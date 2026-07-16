El duro testimonio de Digne tras su penalti a Lamine que marcó el España-Francia: «Estoy decepcionado conmigo mismo»

Lucas Digne fue uno de los señalados de Francia en el choque de semifinales contra España. El jugador del Aston Villa cometió un penalti muy innecesario sobre Lamine Yamal, lo que permitió que Mikel Oyarzabal pusiera el 1-0 inicial. En un comunicado mediante su cuenta de Instagram, el lateral pide perdón a la afición: «Lo más duro hoy es encontrar las palabras para expresar esta inmensa decepción».

Un error puede pagarse carísimo en un Mundial. El futbolista asume su responsabilidad en la eliminación: «En primer lugar, estoy decepcionado conmigo mismo. También lo estoy por este equipo, por todo el esfuerzo que hemos dedicado y por este grupo de jugadores increíbles».

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Este tipo de partidos son una moneda con dos caras. En esta ocasión le toco sonreír a España, algo que ha supuesto un duro golpe para Digne: «Bueno, pues así acaba un sueño. El de un niño pequeño y, sin duda, el de miles de personas que nos apoyan. Siempre nos imaginamos muchas cosas, a menudo las más bonitas. Pero el final de un sueño a veces puede ser difícil, y el despertar, aún más brusco».

Los fallos individuales siempre pasan más desapercibidos cuando se consigue la victoria. Sin embargo, el juego de los de Luis de la Fuente anuló por completo a Francia. El control de la posesión y la solidez en defensa provocaron que uno de los tridentes ofensivos no consiguiera ver portería.

España buscará repetir la fórmula en la final

La Roja tiene la segunda estrella más cerca que nunca. El equipo se enfrentará a Argentina este domingo 19 de julio a las 21:00 (20:00 en las Islas Canarias). Los de Scaloni consiguieron una victoria al límite frente a Inglaterra y buscarán su segundo Mundial consecutivo.