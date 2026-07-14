Deschamps ‘llora’ tras perder contra España: «¿De verdad el árbitro principal estaba a la altura de una semifinal del Mundial?»

Didier Deschamps atendió a los medios de comunicación tras la eliminación de Francia del Mundial después de caer contra España en semifinales. El combinado nacional dio un recital ante la vigente subcampeona del mundo para meterse en la segunda final de su historia, que se celebrará el próximo 19 de julio en Nueva York.

El seleccionador francés reconoció que esperaba una mejor respuesta de sus futbolistas, aunque admitió que varios de ellos no llegaron en plenitud física a la cita. «Pensaba que el equipo se iba a recuperar, pero no ha sido así. Tengo jugadores de clase mundial, pero algunos estaban tocados. Para ganar un partido como este había que dar el máximo y no ha sido el caso. Estamos enormemente decepcionados», afirmó, dejando además un recado al arbitraje al señalar que «algunas decisiones que se han tomado son cuestionables».

El técnico francés también apeló al componente emocional de una semifinal mundialista para explicar el rendimiento de su equipo. «Siempre hay un componente emocional. Puede deberse a la situación y al contexto. Es una semifinal de un Mundial y para muchos jugadores era su primera vez. No quiero tirar por la borda todo lo que han hecho durante el torneo, pero tendríamos que haber sido más peligrosos. Había que dar el cien por cien y no ha sido así», lamentó.

Preguntado por la actuación del colegiado, Deschamps evitó una crítica frontal, aunque volvió a sembrar dudas sobre su actuación. «No es que nos faltara ambición, porque somos muy competitivos. El cuarto y el quinto árbitro eran excelentes. La pregunta es si el árbitro principal estaba a la altura de una semifinal de un Mundial», comentó.

En el plano futbolístico, el seleccionador elogió el trabajo defensivo de España y reconoció que Francia nunca encontró soluciones para hacer daño al conjunto de Luis de la Fuente. «Sabíamos que España defendía muy bien y lo ha demostrado durante todo el torneo. Han dejado muy pocos espacios y, además, nosotros hemos cometido demasiados errores. Nuestro nivel técnico ha sido inferior al de otros partidos y así es muy difícil crear peligro», explicó.

Por último, Deschamps defendió el trabajo de su cuerpo técnico y puso en valor el nivel ofrecido por la selección española. «El cuerpo técnico ha hecho su trabajo y el rival era muy difícil. Sus transiciones son excelentes y no hemos encontrado la forma de desbloquear todo nuestro potencial. Si no hemos estado a la altura en el plano técnico y ofensivo, el error es nuestro, pero también hay que poner en valor el partido que ha hecho España». Sobre las acciones polémicas del encuentro, concluyó: «Hay que mirar el partido, el penalti y otras jugadas. No voy a entrar a discutir sobre eso».