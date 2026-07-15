Así fue la celebración de España en el vestuario tras ganar a Francia: «¡Vaya puto recital!»

La selección española ya está a un solo paso de conquistar el segundo Mundial de su historia y la felicidad era imposible de esconder tras el pitido final en Dallas. Después de firmar una exhibición para derrotar a Francia (2-0), los futbolistas de Luis de la Fuente trasladaron la fiesta al vestuario, donde la euforia se desató entre abrazos, bailes y cánticos que reflejan el extraordinario ambiente que reina en una concentración que ya supera los 45 días de convivencia. Una imagen que explica buena parte del éxito de un equipo que ha convertido el grupo en su mayor fortaleza.

La clasificación llegó tras una actuación para el recuerdo. España anuló por completo a la Francia de Kylian Mbappé con un ejercicio de autoridad de principio a fin. Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro premiaron un partido sobresaliente de un equipo que volvió a dominar el centro del campo con Rodri y Fabián Ruiz al mando y que apenas concedió ocasiones a una de las mejores selecciones del planeta. Fue una semifinal de Mundial jugada con la personalidad de un campeón.

Las imágenes difundidas por la Federación muestran el otro secreto de esta España. No hay protagonismos individuales. Todos celebran juntos, desde los titulares hasta los suplentes y el cuerpo técnico. Se suceden los abrazos, los saltos, los bailes y los cánticos en un vestuario completamente entregado, consciente de que acaba de escribir otra página dorada para el fútbol español. La alegría es inmensa, pero también el mensaje que transmite este grupo: todavía queda el último paso. La final espera y esta familia quiere culminar la obra levantando el Mundial.