La FIFA sancionó al coreano Park en los Juegos de Londres por una infracción idéntica a la de Argentina

En el fútbol, como en la vida, hay precedentes para todo. La pancarta exhibida por Argentina tras su victoria contra Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 no se queda atrás. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la FIFA impuso varias sanciones al futbolista coreano Park Jong-woo por lucir un cartel con un mensaje de apoyo a la soberanía de unos islotes que Corea del Sur se disputaba con Japón.

Un caso idéntico, con la diferencia de que fue un sólo jugador, al de la selección de Argentina. Sus jugadores, 44 años después de la guerra de las Malvinas con Inglaterra, reclamaron la soberanía de dicho territorio con una pancarta en la celebración del pase a la final del Mundial. Con Park Jong-woo, a la FIFA no le tembló el pulso, pero cuesta pensar que a las puertas del partido por el título la historia vaya a repetirse.

El coreano, que ahora tiene 37 años y sigue en activo, fue castigado con dos partidos de sanción en cualquier competición internacional, aunque no los cumplió durante los Juegos. Además, la FIFA le vetó de la ceremonia de premios y no pudo colgarse la medalla de bronce conseguida precisamente contra Japón. Entonces, con su pancarta, Park quiso justificar la ocupación coreana de las Rocas de Liancourt, conocidas como Dokdo o Tokto, o Takeshima.

Por su parte, Argentina, con el cartel de «Las Malvinas son argentinas» se expone a una multa económica o sanciones de partidos a sus jugadores por la exhibición de mensajes políticos en un terreno de juego regido por la FIFA.

Qué dice la norma de la FIFA

Argentina desembarcó en las islas Malvinas para recuperarlas en 1982 y Reino Unido contestó enviando una flota importante. La guerra terminó con 649 argentinos y 255 británicos muertos. La mayoría eran chicos jóvenes sin experiencia en estas lides.

El reglamento es muy claro. Este prohíbe expresamente la exhibición de mensajes o lemas políticos por parte de los jugadores y demás miembros de las selecciones, durante los partidos y también a su conclusión, como fue la pancarta de Argentina sobre las islas Malvinas tras eliminar a Inglaterra.

«Tanto los jugadores como los demás miembros de la delegación tendrán prohibido mostrar mensajes o lemas políticos, religiosos o personales en cualquier idioma o forma antes del partido, durante los himnos nacionales, durante el partido y tras la conclusión del partido», señala el artículo 34 (punto 4.3) del Protocolo de partidos.