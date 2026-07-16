De Gibraltar a las Malvinas: ¿se atreverá FIFA a sancionar a Argentina por exhibir mensajes políticos?

¿Se atreverá la FIFA a sancionar a Argentina antes de la final del Mundial 2026 por la pancarta exhibida tras la semifinal contra Inglaterra? Potestad tiene para ello. De hecho, hay un precedente que indica que aquellos jugadores que propaguen mensajes políticos en un partido de fútbol pueden ser castigados. Rodri Hernández y Álvaro Morata fueron sancionados con un encuentro tras cantar «¡Gibraltar es español!» en la celebración de la Eurocopa 2024.

Dos años después, Giovanni Lo Celso exhibió una pancarta con el siguiente mensaje tras la victoria por 2-1 de su selección: «Las Malvinas son argentinas». Tras desplegarla, la mayoría de argentinos se unieron al centrocampista del Betis. Sin embargo, no parece que FIFA vaya a multar a Argentina justo antes de la final de un Mundial y podría aplazar su decisión al desenlace del torneo.

Lo que es innegable es que el país argentino reclamó la soberanía de dicho territorio, la cual tiene Inglaterra desde 1982. Argentina desembarcó en las islas para recuperarlas y Reino Unido contestó enviando una flota importante. La guerra terminó con 649 argentinos y 255 británicos muertos. La mayoría eran chicos jóvenes sin experiencia en estas lides.

A día de hoy, Reino Unido mantiene una base militar en las Malvinas y Argentina sigue reclamando la soberanía diplomática en la ONU. Hay otro caso comparable al de este miércoles, aún más flagrante. La FIFA sancionó con dos partidos al jugador Park Jong-Woo en 2012 por mostrar una pancarta política en los Juegos Olímpicos de Londres.

Qué dice la normativa de la FIFA

El reglamento es muy claro. Este prohíbe expresamente la exhibición de mensajes o lemas políticos por parte de los jugadores y demás miembros de las selecciones, durante los partidos y también a su conclusión, como fue la pancarta de Argentina sobre las islas Malvinas tras eliminar a Inglaterra.

«Tanto los jugadores como los demás miembros de la delegación tendrán prohibido mostrar mensajes o lemas políticos, religiosos o personales en cualquier idioma o forma antes del partido, durante los himnos nacionales, durante el partido y tras la conclusión del partido», señala el artículo 34 (punto 4.3) del Protocolo de partidos.

El mismo añade que, «asimismo, tendrán prohibido mostrar mensajes comerciales o eslóganes en cualquier idioma o forma durante su participación en actividades oficiales organizadas por la FIFA (incluidos los partidos y entrenamientos oficiales, así como las ruedas de prensa oficiales y las actividades en la zona mixta)».

También indica que cada federación participante será responsable de la conducta de los miembros de su delegación y que en el Mundial la Comisión Disciplinaria de la FIFA mantiene su competencia para procesar de oficio las infracciones disciplinarias, tal y como establece el Código Disciplinario de la FIFA.

Este código incluye entre las infracciones de las reglas del juego la conducta ofensiva y dentro de esta identifica «servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva».

El artículo sobre orden y seguridad en los partidos (art.17) del Código Disciplinario contempla que se podrán imponer medidas disciplinarias si uno o varios seguidores de una federación miembro adoptan conductas inadecuadas y, entre ellas, alude al «empleo de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para transmitir mensajes improcedentes en un evento deportivo, en particular, mensajes de naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva».