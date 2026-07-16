El dato que retrata a Tuchel: Inglaterra sólo tuvo un ¡12% de posesión! desde el 1-0

Thomas Tuchel fue el principal señalado de la derrota de Inglaterra contra Argentina. Los ingleses cayeron eliminados cuando estaban a un paso de la final del Mundial 2026 y en gran parte fue debido al planteamiento ultradefensivo de su seleccionador, que mandó a su equipo encerrarse atrás después de ponerse por delante en el marcador.

Hay un dato que es terrorífico para Inglaterra y que refleja a la perfección la orden de Tuchel a sus jugadores y el mensaje que les mandó quitando al autor del único gol, Anthony Gordon, para meter a otro defensa, Konsa. Desde el 55′, tras ponerse 1-0, ¡su equipo sólo tuvo el 12% de la posesión! El alemán cedió todo el control del partido a Argentina y de ahí la remontada.

La selección inglesa terminó pidiendo la hora, especialmente desde el 72′, cuando a falta de menos de 20 minutos y el descuento, el alemán decidió defender con cinco hombres. Así, dejó aislados a Harry Kane y Jude Bellingham y propició que la albiceleste se creciera. Enzo Fernández y Lautaro Martínez hicieron el resto.

Ya con el choque prácticamente perdido, ahí sí Tuchel realizó dos cambios ofensivos, dando entrada a Rashford y Toney, quitando a dos defensas, Stones y Spence. No sirvió para nada porque Inglaterra ya se había quedado sin tiempo y murió presa de las decisiones de su seleccionador, que recordó a la era Southgate.

Tuchel, en el centro de las críticas

«En cuanto pierdes, te critican. Así son las cosas. Nadie sabe qué habría pasado si hubiéramos tomado decisiones diferentes. Así que no tiene sentido meterme en eso y perder la cabeza. Soy responsable de ello», expresó Tuchel, que no dudó en defender la idea que implantó y que pone en riesgo su cargo como seleccionador. El alemán tiene contrato hasta 2028, año en el que se celebrará la Eurocopa de Inglaterra.