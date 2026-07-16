La bochornosa mofa de Barco con Inglaterra en la celebración que explica la colleja de Bellingham

La violencia nunca tiene justificación, pero horas después del caliente Inglaterra-Argentina hay explicación a uno de los momentos que más llamó la atención al final del partido de semifinales del Mundial 2026. Hablamos de la colleja de Jude Bellingham a Valentín Barco, algo que sorprendió a muchos y que supuso una oleada de críticas contra el jugador del Real Madrid.

Sin embargo, la existencia de imágenes desde varios puntos del estadio de Atlanta ha llevado a que varios aficionados cambien de opinión. En las redes sociales se ha difundido otro vídeo en el que se ve a Barco manteniendo una actitud bochornosa en la celebración de la victoria de Argentina contra Inglaterra para clasificarse a la final del Mundial.

El defensa argentino, prácticamente inutilizado por Scaloni en el torneo, no encontró mejor manera de festejar que dirigirse a los jugadores ingleses, completamente abatidos por la derrota, para celebrar en sus caras. Bellingham no fue ajeno a su comportamiento y, tras dar la mano a algunos de sus compañeros, se dirigió a él y le dio una colleja.

Ambos tuvieron que ser separados para que la cosa no fuese a mayores y horas después se ha sabido la explicación concreta a ese mal gesto de Bellingham. El jugador del Real Madrid no tuvo su mejor actuación y cierra, a falta del partido por el tercer y cuarto puesto, con seis goles su segundo Mundial. Jude, además, fue educado y no quiso condenar a su seleccionador, Thomas Tuchel, por su planteamiento defensivo en los últimos minutos.