La bochornosa mofa de Barco con Inglaterra en la celebración que explica la colleja de Bellingham
El inglés fue muy criticado por su manotazo en la nuca al jugador argentino
Pero anteriormente, este protagonizó un gesto antideportivo con los futbolistas derrotados
Bellingham tenía razón
La violencia nunca tiene justificación, pero horas después del caliente Inglaterra-Argentina hay explicación a uno de los momentos que más llamó la atención al final del partido de semifinales del Mundial 2026. Hablamos de la colleja de Jude Bellingham a Valentín Barco, algo que sorprendió a muchos y que supuso una oleada de críticas contra el jugador del Real Madrid.
Sin embargo, la existencia de imágenes desde varios puntos del estadio de Atlanta ha llevado a que varios aficionados cambien de opinión. En las redes sociales se ha difundido otro vídeo en el que se ve a Barco manteniendo una actitud bochornosa en la celebración de la victoria de Argentina contra Inglaterra para clasificarse a la final del Mundial.
— clever (@ahmeddey4u) July 16, 2026
El defensa argentino, prácticamente inutilizado por Scaloni en el torneo, no encontró mejor manera de festejar que dirigirse a los jugadores ingleses, completamente abatidos por la derrota, para celebrar en sus caras. Bellingham no fue ajeno a su comportamiento y, tras dar la mano a algunos de sus compañeros, se dirigió a él y le dio una colleja.
Ambos tuvieron que ser separados para que la cosa no fuese a mayores y horas después se ha sabido la explicación concreta a ese mal gesto de Bellingham. El jugador del Real Madrid no tuvo su mejor actuación y cierra, a falta del partido por el tercer y cuarto puesto, con seis goles su segundo Mundial. Jude, además, fue educado y no quiso condenar a su seleccionador, Thomas Tuchel, por su planteamiento defensivo en los últimos minutos.