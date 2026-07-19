Por qué no estará Milei en la final de España – Argentina: el motivo detrás de su ausencia que sorprende a la mayoría

Uno de los aspectos que más llama la atención en las grandes citas del fútbol no solo ocurre sobre el césped. También fuera de él, donde las cámaras buscan constantemente quién ocupa las gradas y los palcos. En los últimos partidos del Mundial 2026, buena parte de la conversación en redes sociales ha girado en torno a los rostros famosos que han acudido a apoyar a sus selecciones, desde artistas internacionales hasta actores y deportistas. En España, por ejemplo, nombres como Penélope Cruz o Rosalía han acaparado buena parte del foco mediático por su presencia en los encuentros de La Roja.

La final entre España y Argentina vuelve a poner este asunto sobre la mesa, aunque en esta ocasión la atención se centra en una figura mucho más relevante desde el punto de vista institucional. Al tratarse de la selección argentina, muchos daban por hecho que el presidente del país, Javier Milei, estaría presente en el MetLife Stadium de Nueva York para apoyar a la Albiceleste. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, la respuesta es no: Milei ha decidido no viajar para presenciar en directo la gran final del Mundial.

La razón: una cábala que no quiere romper

El motivo de su ausencia no responde a cuestiones de agenda ni a compromisos oficiales. Según ha trascendido, Javier Milei ha preferido mantener una tradición muy arraigada en el fútbol argentino: las cábalas.

Desde que comenzó el torneo, el presidente ha seguido todos los encuentros de la selección desde el mismo lugar y acompañado por las mismas personas. La creencia popular sostiene que cambiar las condiciones en las que se ven los partidos cuando el equipo encadena buenos resultados puede romper la buena fortuna y afectar al rendimiento del equipo.

Por ello, el mandatario ha optado por no alterar esa rutina en el partido más importante del campeonato.

El miedo a ser considerado «mufa»

En Argentina existe una enorme tradición alrededor de las supersticiones futbolísticas. Una de las más conocidas es la figura del «mufa», término con el que se identifica a una persona considerada portadora de mala suerte.

Precisamente por ello, numerosos dirigentes políticos han evitado históricamente desplazarse a las finales de la selección para no convertirse en objeto de críticas si el resultado no acompaña.

Una tradición que ya siguieron otros presidentes

La decisión de Milei no es inédita. En el Mundial de Qatar 2022, el entonces presidente argentino, Alberto Fernández, tampoco viajó a la final frente a Francia con el argumento de no romper las cábalas que habían acompañado al equipo durante todo el torneo. Años antes, en el Mundial de Brasil 2014, Cristina Fernández de Kirchner también optó por no asistir al encuentro decisivo ante Alemania.

Mientras que la estrategia coincidió con el éxito en Qatar, no tuvo el mismo desenlace en 2014, cuando Argentina cayó por la mínima frente al combinado alemán.

¿Dónde verá Milei la final?

En lugar de desplazarse a Nueva York, Javier Milei seguirá el encuentro desde la Quinta de Olivos, la residencia oficial de la Presidencia argentina en Buenos Aires.

Lo hará acompañado por su círculo más cercano y manteniendo exactamente el mismo entorno desde el que ha visto los partidos de cuartos de final y semifinales, con el objetivo de no alterar una cábala que, hasta ahora, considera parte del camino que ha llevado a Argentina hasta la gran final del Mundial 2026.